Juicio por la muerte de Maradona: la Fiscalía dará a conocer sus alegatos este jueves Los fiscales de San Isidro expondrán su acusación por el delito de "homicidio simple con dolo eventual". Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y otros cinco profesionales de la salud enfrentan penas de hasta 25 años de prisión. El tribunal impuso estrictas reglas para agilizar las audiencias.

El juicio que investiga las responsabilidades en la muerte de Diego Armando Maradona entra en su etapa de definiciones. Este jueves, los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, darán a conocer sus alegatos finales ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7, donde formalizarán el pedido de penas o eventuales absoluciones para los siete profesionales de la salud imputados.

Fuentes vinculadas a la causa detallaron que los funcionarios judiciales tendrán un tiempo límite de cuatro horas para exponer su argumentación, basada en la acusación de homicidio simple con dolo eventual. En el banquillo de los acusados se encuentran el exmédico personal del astro, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el jefe de enfermería Mariano Perroni; y la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlin. De ser hallados culpables, los implicados enfrentan penas que oscilan entre los 8 y los 25 años de prisión.

El debate médico y el cronograma del juicio

El eje central de la acusación fiscal, respaldada por las querellas, sostiene que el “Diez” sufrió una agonía de 12 horas y falleció como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca. Por el contrario, la estrategia de las defensas se centra en demostrar que el deceso se trató de un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible.

Tras la exposición del Ministerio Público, será el turno del abogado Eduardo Ramírez, representante legal de Diego Maradona Junior, quien abrirá los alegatos de las querellas con un tope de tres horas. El resto de los asesores de los particulares damnificados continuarán con sus argumentos el martes 13 y el miércoles 14 de este mes. Finalmente, los defensores de los acusados tendrán su espacio los días 20, 21 y 22.

Para garantizar la fluidez en esta etapa crucial del proceso, el juez Alberto Gaig fue contundente respecto a la dinámica de las audiencias. “No se admiten interrupciones, discrepancias, objeciones ni descalificaciones”, advirtió el magistrado. Además, aclaró que no se permitirá una nueva producción extensa de prueba: “Se deberá evitar cualquier lectura extensa de chats, pericias y declaraciones; y no se reeditará la producción de audios”.

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