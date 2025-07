Karina Milei envió un fuerte mensaje en medio de la interna libertaria: “La lealtad no es una opción” La secretaria general de la Presidencia se expresó a través de sus redes sociales para dirigirse a quienes cuestionaron el armado de listas de cara a las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, fundamentalmente al sector alineado con el asesor Santiago Caputo, cuyas críticas llegaron a través de tuiteros oficialistas

La secretaria general de la Presidencia Karina Milei se expresó este miércoles sobre los cruces internos en La Libertad Avanza (LLA) por el cierre de listas para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, situación que motivó cuestionamientos por parte de libertarios que afirmaron haber sido marginados del armado.

“Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición”, expresó la hermana del presidente a través de su perfil de la red social X.

La funcionaria remarcó la misma idea que también planteó más temprano este miércoles Sebastián Pareja, el presidente de LLA en territorio bonaerense. “Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”, sostuvo Milei.

“Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo”, sostuvo.

Y señaló: “La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa”.

Además, reiteró que en su partido están dispuestos a recibir a cualquier candidato que acepte totalmente las ideas que defienden, algo que el propio presidente enfatizó en ocasiones anteriores haciendo alusión al principio de “tabula rasa”. “Esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei”.

Para cerrar, sostuvo que “el verdadero enemigo es el kirchnerismo” y apuntó: “El que convirtió la provincia en su feudo. El que vive del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder. A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas ni con discursos vacíos, sino con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia”.

“Hoy más que nunca, La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener”, finalizó la secretaria general de la Presidencia.

Antes de que la hermana del presidente compartiera este mensaje, Sebastián Pareja habló en distintas radios para responder a las versiones de conflictos internos en el oficialismo nacional que cobraron mayor fuerza a partir de publicaciones de tuiteros libertarios.

“Quien cuestione a los candidatos del Presidente, está cuestionando al Presidente”, dijo Pareja en Radio Rivadavia, aunque luego le bajó el tono a la discusión y señaló que en las listas bonaerenses “confluyen distintos sectores que buscan la renovación de la política”.

“La Libertad Avanza se fue conformando con distintas estructuras y sectores y, si bien Las Fuerzas del Cielo tienen mucha relación con el Presidente, hay estructuras que le fueron dando solidez a LLA y a todas ellas le fuimos dando lugar por mérito”, explicó el apoderado del partido en provincia de Buenos Aires, en referencia al acuerdo con el PRO en esa jurisdicción y a los candidatos que fueron propuestos por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.