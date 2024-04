Finalmente, el expresidente Alberto Fernández cobrará una pensión honorífica de $7.000.000 luego de que la ANSeS le otorgara el beneficio en tiempo récord por haber sido jefe de Estado.

La Anses está a cargo del abogado Mariano de los Heros luego de la salida de Osvaldo Giordano. Con la última actualización las jubilaciones mínimas quedaron en $171.217, y ese es el valor que casi un 65 por ciento de los titulares del régimen general percibirán en abril, mientras que el haber bruto máximo, pasó de $904.690 a $1.152.122. Alberto Fernández percibirá un neto equivalente al monto de unos 40 haberes mínimos.

El ex presidente había pedido en enero la pensión honorífica que le corresponde como ex presidente. Si se le suman los ingresos de enero, el ex presidente debería cobrar 14 millones de pesos por enero y febrero en forma retroactiva.

La diputada Graciela Ocaña se opuso a la medida porque “Alberto Fernández debe acreditar que residente en la Argentina”, según la ley 24.018 sancionada durante el gobierno del ex presidente Carlos Menen.

MIRA TAMBIÉN Números récord de turismo durante Semana Santa

Ocaña es la misma diputada que tiene un recurso ante la Corte para que se derogue las dos pensiones honoríficas que cobra la ex presidenta Cristina Kirchner, luego de un polémico trámite administrativo y juicio, por un valor total de más de 14 millones de pesos.

Ocaña pidió a De los Heros que “que nos reciba y atienda pronto el reclamo de los más de 58 mil argentinos que creen que esto es una injusticia y así lo expresaron en la red social Change.org”.

En enero trascendió que el ex presidente había empezado el trámite jubilatorio.

En una carta dirigida a la ANSES Ocaña y legisladores porteños habían pedido que se anule el pedido Alberto Fernández para el cobro