La canasta básica subió 8,6% en octubre y una familia tipo necesitó $345.295 para no ser pobre El costo de la Canasta Básica Alimentaria subió 8,6 % en octubre, y se dio a conocer el dato de la canasta básica del mes pasado y una familia tipo, integrada por dos adultos y dos niños, necesitó durante octubre $345.295 para no ser pobre y $160.603 para no caer en la indigencia. Así lo informó el Indec.

