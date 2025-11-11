La Corte Suprema confirmó la condena a Julio de Vido por la tragedia de Once El exfuncionario nacional enfrenta la posibilidad de ir a prisión tras la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El hecho ocurrió en febrero de 2012, cuando un tren no logró frenar y chocó contra el paragolpes de un andén. Murieron 52 personas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a cuatro años de prisión contra el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012 y que dejó un saldo de 52 muertos. Con este fallo, la sentencia queda firme y habilita la posibilidad de que la pena se haga efectiva, lo que podría derivar en la detención del exfuncionario, quien hasta ahora no había estado preso por esta causa.

En una decisión plenaria, los jueces del máximo tribunal rechazaron tanto el recurso de la defensa —que pedía la absolución de De Vido— como el de la Fiscalía, que solicitaba una pena más severa. De esta manera, quedó firme el fallo dictado en 2018 por el Tribunal Oral Federal N° 4, que lo encontró culpable del delito de administración fraudulenta.

El tribunal había considerado probado que, en su función como ministro durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, De Vido incumplió con sus deberes de supervisar el funcionamiento de las concesiones ferroviarias y el mantenimiento del material rodante, lo que contribuyó a las condiciones que llevaron al desastre.

El hecho ocurrió el 22 de febrero de 2012, a las 8.33, cuando una formación de la línea Sarmiento no logró frenar al ingresar a la estación Once y chocó contra el paragolpes del andén. El impacto fue brutal: murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones permanentes.

MIRA TAMBIÉN Bessent confirmó que Argentina activó un primer tramo del swap con Estados Unidos

Las pericias y pesquisas posteriores expusieron un panorama de deterioro y desidia en el sistema ferroviario: formaciones en condiciones precarias, escaso mantenimiento, falta de controles adecuados y una concesión —a cargo de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA)— que funcionaba sin respetar los requisitos básicos de seguridad.

El proceso judicial, iniciado en 2015 y concluido con sentencia en 2018, tuvo como imputados a 28 personas, entre ellas funcionarios, empresarios y trabajadores del sector ferroviario. Además de De Vido, fueron condenados el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime —a ocho años de prisión—, directivos de TBA y otros involucrados considerados responsables.

Ahora, con la sentencia firme, corresponde al TOF 4 fijar las condiciones de ejecución de la pena. Sin embargo, por su edad —De Vido tiene actualmente 75 años—, el exfuncionario podría solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, conforme a lo establecido por el Código Penal argentino para condenados mayores de 70 años.