La desocupación fue del 7,6% a nivel nacional El Indec detalló este jueves que el índice de desempleo tuvo una leve suba interanual en la región y se mantiene estable en la medición general del país. Las regiones que presentaron mayores tasas fueron Gran Buenos Aires y Pampeana

La tasa de desocupación se ubicó en el 7,6 por ciento a nivel nacional en el segundo trimestre de 2025, según informó oficialmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) este jueves. Ese índice es igual al mismo período del año pasado y levemente menor al del primer trimestre de 2025 cuando había arrohado 7,9 por ciento a nivel general.

Para el Gran Rosario, el Indec midió un 7,7 por ciento de desocupación en el segundo trimestre de 2025, por encima del 7,2 por ciento del mismo período del año pasado cifra que los expertos suelen considerar para la comparación por los factores estacionales que influyen en el mercado laboral. En el primer trimestre de 2025, en el Gran Rosario, el desempleo fue de 7,1 por ciento.

De acuerdo al informe del Indec, en Argentina la tasa de actividad –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 48,1% en el segundo trimestre de 2025; la tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total– se ubicó en 44,5%; y la tasa de desocupación (TD) –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la población económicamente activa– se ubicó en 7,6%.

La tasa de subocupación resultó del 11,6 % de la población económicamente activa, mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 11,3% de la población económicamente activa. Consecuentemente, la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 30,5% de la población económicamente activa.

Las regiones que presentaron mayores tasas de desempleo fueron Gran Buenos Aires y Pampeana con 8,7% y 7,4% respectivamente. Al mismo tiempo, se destaca que las regiones con menor tasa de desocupación fueron Patagonia y Noroeste (4,7% en ambas regiones).

El informe completo