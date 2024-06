La dieta de los diputados nacionales aumentará un 80% El presidente de la Cámara, Martín Menem, habilitó el incremento pese a la negativa de la Casa de Gobierno, que rechaza la decisión. Los bloques opositores exigen un ajuste superior similar al que se dictó en el Senado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aprobó un incremento en la dieta de los diputados nacionales a partir del pago del próximo mes. La suba será de 80% y se pagará en tres cuotas, según anticiparon fuentes parlamentarias a Infobae.

Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que la Casa Rosada se opone a la decisión adoptada en Diputados y habían rechazado la posibilidad de un aumento cuando se habían empezado a gestar las negociaciones.

Con este incremento, y tomando en cuenta una dieta promedio de 1,2 millones de pesos, los 257 legisladores nacionales pasarán a tener, una vez que se completen las tres cuotas, un ingreso promedio de 2.2 millones de pesos bruto.

A pesar del aumento que propuso el presidente de la Cámara, persiste el rechazo de casi todos los bloques que exigen ingresos similares a los que tienen los senadores de la nación que están en 8 millones de pesos bruto.

“La realidad es que estamos muy lejos de lo que cobra un senador y nosotros también tenemos que viajar y tenemos que pagar hoteles”, explicó un diputado nacional. “Todo el tiempo tenemos que cambiar los miembros de las comisiones porque los diputados no pueden venir. El 80% de los miembros de la Cámara viven de su dieta y no les alcanza. El desarraigo que está en 300.000 pesos alcanzaba durante el 2023 para pagar un hotel, hoy no se cubre una semana. Si tengo que llamar a una comisión informativa, no viaja nadie”, agregó.

El enojo de los diputados también tiene que ver con que el presupuesto del Congreso de la Nación es único por lo que entienden que los senadores se están “comiendo” buena parte de los fondos que tienen en el Palacio Legislativo.

El presidente de la Cámara buscó que buena parte de los presidentes de los bloques acompañen el aumento pero frente al rechazo de los legisladores, que entienden que es corto el incremento comparado no solo con lo que gana un senador sino con la inflación acumulada deberá firmarlo solo. Por otro lado, los diputados de la oposición le reclaman a Menem que defienda el accionar de los legisladores y sus salarios en la discusión pública como lo hizo su par en el Senado, Victoria Villarruel.

En medio de esto hay varios legisladores que proponen llevar adelante un proyecto de ley que iguale los salarios en el Congreso y, además, que establezcan los salarios del resto de las autoridades de los poderes del Estado. “No podemos cobrar más que un Presidente de la Nación”.

“Hay directores de YPF que cobran 70.000 dólares por mes y que se lo aprobaron ellos mismos. Es mucho más de lo que cobra un petrolero en Texas. Esto que hacen es que quede solo lugar para aquellos que tienen otros negocios, que puedan vivir de otra cosa y no de ser legisladores”, señaló un experimentado diputado quien también hizo referencia a que a los legisladores deberían volver a estar “atados” a la paritaria de los trabajadores del Palacio.

Esto es lo que sucedió en el Senado en donde, luego del aumento aprobado en menos de un minuto este mes los legisladores recibieron un aumento. Esto fue porque los trabajadores del Palacio Legislativo ahora tendrán un incremento en mayo de 9% – 2% retroactivo a abril y 7% de mayo- y como la dieta de los legisladores quedó enganchada a la paritaria, la de ellos también ajustará ese porcentaje.

A partir de esto es que los sueldos de los 72 senadores que conforman la Cámara Alta pasará de $7 millones bruto a $8 millones, a partir del mes que viene. En mano, durante el último mes cobraron $ 4,5 millones y ahora superarán los 5 millones de pesos. Además, se agregará una dieta a las 12 actuales para compensar el aguinaldo.

Fuente Infobae