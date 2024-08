La diputada Lilia Lemoine se quebró en la sesión y contó que fue víctima de violación en 2006 La legisladora de La Libertad Avanza relató que hace 18 años un hombre entró por la fuerza en su casa y nunca fue detenido por el hecho. Añadió que todavía guarda una prueba genética de su abusador

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine contó este miércoles en la Cámara de Diputados que fue víctima de violación en 2006 y dijo que todavía guarda una prueba genética de su abusador. La legisladora oficialista lo hizo en el cierre del debate sobre el proyecto para el Registro de Datos Genéticos en la investigación de delitos.

“En el año 2006 yo fue víctima de violación, golpeo, secuestro. Mi violador seguía libre y volvió varias veces a mi casa. Yo no lo conocía, estaba loco. La policía supuestamente nunca lo encontró. No sé lo que pasó con la causa”, relató la diputada.

“El violador y el abusador repite; por un violador suelto hay decenas de mujeres y niños que son víctimas”, añadió la diputada en su discurso en la sesión de este miércoles.



Luego mencionó que conoció a la asociación Madres del Dolor y allí decidió “dejar de ser víctima y luchar para que las mujeres supieran lo que yo sabía, que valía la pena defenderse y denunciar”.

Lemoine rechazó “lo desagradable que es para una mujer tener que contar esto y que después te traten de loca, psiquiátrica o prostituta, como hacen algunos hombres en el poder cuando se los denuncia”.

“Los medios llegaron a burlarse de mí, en particular un conductor de televisión de apellido Pettinato”, dijo la diputada oficialista y en cambio destacó a otros periodistas que le dieron lugar como, Mauro Viale y Chiche Gelblung.

“Durante 18 años guardo una prueba genética, una botellita de agua que el violador usó para tomar. Yo no sé si sirve o no, pero la guardé esperando. Cada vez que el registro de ADN de violadores no se implementaba yo lloraba y me preguntaba ¿por qué esta burocracia de mierda se pone del lado de los violadores y de los asesinos?”, sostuvo.

La legisladora resaltó que “muchas mujeres por miedo o por vergüenza no denuncian”. “Les quiero decir a las mujeres que no tengan vergüenza porque los que hablen mal de ellas cuando denuncian son la basura”, afirmó Lemoine.