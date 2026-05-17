La Justicia citó a “Chiqui” Tapia para que explique cómo intervino la AFA en la liberación del gendarme detenido en Venezuela El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó la declaración del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. La medida se da luego de que Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días cautivo, relatara las torturas sufridas ante la Justicia en la causa contra el régimen venezolano.

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presente a declarar para explicar formalmente qué rol tuvo la entidad en el operativo que derivó en la excarcelación y el regreso al país del gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció detenido en Venezuela durante 448 días.

Esta citación judicial se enmarca en las investigaciones vinculadas al caso y busca esclarecer “los pormenores” de la intervención de la AFA. Desde marzo, este inusual operativo generó fricciones públicas dentro del Gobierno nacional y alimentó versiones cruzadas sobre el alcance real de las instituciones del fútbol como canal de negociación internacional.

El crudo testimonio de Gallo y el contexto judicial

La convocatoria a Tapia no se da de forma aislada. Se produce poco después de que el propio Gallo prestara una extensa y dura declaración ante la Justicia Federal, en el marco de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad atribuidos al régimen venezolano.

Durante una audiencia virtual que se extendió por más de tres horas ante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Stornelli, el gendarme relató las presuntas torturas físicas y psicológicas a las que fue sometido en cautiverio.

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“El régimen venezolano sí tortura”, escribió Gallo recientemente en sus redes sociales, asegurando que su testimonio busca visibilizar una práctica sistemática y que revivir lo ocurrido fue “doloroso, pero necesario” para exigir justicia.

La videollamada clave y el operativo de rescate

La decisión de convocar al titular de la AFA se apoya también en la información aportada meses atrás por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La funcionaria relató que Gallo recibió una videollamada de Tapia instantes antes de abordar el avión privado que lo trajo de regreso a la Argentina.

Según describió Monteoliva, el gendarme había sido trasladado desde la temida cárcel de El Rodeo I hacia el aeropuerto con el rostro cubierto. En medio de la incertidumbre lógica tras más de un año de encierro, la comunicación con el dirigente fue determinante para tranquilizarlo. “Ahí es cuando confirma que era la AFA”, detalló la ministra, quien en su momento cuestionó la “necesidad de protagonizar” el episodio por parte de la dirigencia del fútbol, aunque reconociendo su efectividad.

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En coincidencia con esto, Gallo relató ante la Justicia que, al ser sacado del penal, pensó inicialmente que lo llevarían a otro centro de detención, y que recién tomó dimensión de su liberación al encontrarse con dirigentes de la AFA que lo acompañaron en el vuelo.

Qué busca la fiscalía con la citación a Tapia

El requerimiento de Stornelli pretende sumar a Tapia al expediente para documentar de manera oficial las responsabilidades y aspectos operativos del rescate. Concretamente, la Justicia busca detallar:

La logística del traslado: Precisar cómo se coordinó el operativo para sacar al gendarme del territorio venezolano.

Precisar cómo se coordinó el operativo para sacar al gendarme del territorio venezolano. Las comunicaciones: Detallar el contexto del contacto directo de Tapia con Gallo antes del embarque.

Detallar el contexto del contacto directo de Tapia con Gallo antes del embarque. La intermediación internacional: Explicar el nivel de intervención de actores institucionales externos. Según trascendió públicamente, la AFA sostuvo haber trabajado “en silencio” y de manera conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol y la Conmebol.

Hasta el momento, no se informó públicamente la fecha ni la modalidad de la declaración del presidente de la AFA, pero su testimonio abrirá una nueva etapa para entender cómo se gestó una de las liberaciones más comentadas de los últimos meses.