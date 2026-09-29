La Justicia ordenó la internación forzosa de “Pity” Álvarez por 90 días tras intentar fugarse de un hospital La resolución fue tomada luego de que el músico intentara escapar del hospital Tornú, donde permanecía por una crisis hipertensiva. Se solicitó custodia policial y se evaluará su derivación a una institución psiquiátrica mientras sigue pendiente el juicio por el crimen de Cristian Díaz.

La Justicia determinó este martes la internación forzosa del músico Cristian “Pity” Álvarez por un plazo de 90 días. La medida, dictada por el Juzgado Civil, se resolvió de forma urgente luego de que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados intentara fugarse del hospital Tornú, nosocomio donde se encontraba alojado tras haber sufrido una crisis hipertensiva.

El fallo judicial establece que el artista deberá permanecer en dicho centro de salud porteño hasta tanto se defina su destino definitivo y se evalúe una eventual derivación a una institución psiquiátrica. Mientras dure su estadía allí, la dirección del establecimiento médico tendrá la obligación de remitir un informe cada 30 días para detallar la evolución del cuadro clínico y de salud mental del paciente.

Asimismo, la resolución hizo especial hincapié en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para impedir nuevos intentos de escape. El juzgado autorizó la implementación de una consigna policial dentro del recinto en caso de ser necesario, garantizando que el cantante no abandone el tratamiento hasta contar con el alta correspondiente. Paralelamente, se intimó a la Clínica Dharma a responder en un lapso de 48 horas si cuenta con disponibilidad para admitirlo en una internación voluntaria, a la vez que se requirió a SADAIC la gestión urgente de una vacante en alguna entidad prestadora especializada en salud mental y adicciones.

Criterio de riesgo y la situación penal

La orden judicial se amparó en los recientes informes médicos sobre el estado psicofísico de Álvarez. Días atrás, profesionales de la Clínica Dharma determinaron que el paciente presentaba “criterio de internación psiquiátrica por riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros”. Según el dictamen, el músico padece un cuadro complejo originado por el “abuso y dependencia de múltiples sustancias psicoactivas, que le condicionan la conducta en forma patológica, generando un cuadro de descompensación psicótica aguda, pérdida de valores preventivos y conductas de riesgo”.

MIRA TAMBIÉN Luis Caputo llamó “anticristo” a Axel Kicillof

Esta nueva complicación en su estado de salud ocurre en pleno marco del proceso judicial por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, hecho sucedido en el barrio porteño de Villa Lugano en el año 2018. A partir de esta medida de internación involuntaria, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N° 29 deberá determinar cómo continuará el trámite penal y si el juicio oral vuelve a quedar suspendido.