La Justicia otorgó la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner y no tendrá que asistir a Comodoro Py El Tribunal Oral Federal 2 dispuso que la expresidenta cumpla su condena en el domicilio de Constitución. Este miércoles no deberá ir a Comodoro Py aunque desde el peronismo aseguraron que igual habrá una marcha

El Tribunal Oral Federal 2 otorgó este martes a la tarde la prisión domiciliaria para Cristina Fernández Kirchner y este miércoles no deberá presentarse a Comodoro Py para ser notificada.

El fallo dispuso que la expresidenta cumple su condena por la causa de Vialidad en el departamento de San José 1111, en Constitución, Ciudad de Buenos Aires.

Pese a eso, en la previa desde el peronismo confirmaron que la concentración y marcha planificada para este miércoles en apoyo a la titular del PJ se hará de todas formas.

Los ficales habían rechazado el pedido de Cristina

Los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, rechazaron más temprano la posibilidad de que Cristina Kirchner reciba el beneficio de la prisión domiciliaria y dictaminaron que la ex presidenta debe cumplir la condena a seis años en una unidad controlada por las fuerzas de seguridad.

“No se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria. No se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”, sostiene el dictamen de diez páginas.

Los fiscales no solo dijeron que no hay circunstancias personales que ameriten la prisión domiciliaria. También rechazaron el planteo que realizó la defensa en el sentido de que, atento al intento de homicidio que sufrió en 2022, la seguridad de Cristina no se puede garantizar en una cárcel común. Para la Fiscalía ese riesgo se puede neutralizar en los lugares de detención que propuso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“La ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario, en primer lugar, constituye una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión. En segundo lugar, no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada se encuentre comprendida dentro de los supuestos previstos”, sostuvieron Luciani y Mola.

Sobre la edad, los fiscales pusieron el ejemplo del ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena por la tragedia de Once y Jaime quedó detenido. El ex funcionario pidió en marzo pasado la prisión domiciliaria porque cumplió 70 años y el juez Jorge Gorini -el mismo que debe intervenir en el caso de Cristina Kirchner- se la rechazó.

La opinión de la Fiscalía es no vinculante, por lo que el Tribunal Oral igual podría otorgarle la prisión domiciliaria. Ante esa posibilidad, Luciani y Mola expresaron que el arresto domiciliario “debe sujetarse a estrictas normas de control y seguimiento”.

También rechazaron el pedido de la ex presidenta de no usar tobillera electrónica. Los fiscales señalaron que ese uso es obligatorio por ley.