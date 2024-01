La madre de Fernando Báez Sosa apuntó contra los padres de los rugbiers: “Nunca me llamaron” Graciela Sosa habló sobre el recuerdo de su hijo que fue asesinado en el 2024 en Villa Gesell: "Ninguno de estos padres, que son 20, porque ocho están presos, en ningún momento me pidieron disculpas. Nunca me llamaron. Nunca”, reveló.

Por Redacción - El Ocho 16/01/2024 · 8:28