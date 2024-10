Financiamiento universitario: “No al veto”, el grito unísono al cierre del acto en el Congreso En una masiva marcha, estudiantes y docentes reclamaron fondos para las universidades públicas, en medio de un fuerte operativo de seguridad ordenado por Bullrich. La protesta se replicó en distintos puntos del país

Docentes, no docentes, autoridades y estudiantes de todo el país se movilizaron este miércoles por la tarde en la ciudad de Buenos Aires en “defensa de la universidad pública y del sistema científico” nacional, luego de que el presidente Javier Milei anunciara el “veto total” de la ley que actualizó y blindó el presupuesto universitario.

Se trata de la segunda movilización de la comunidad universitaria contra Javier Milei desde que asumió luego de la masiva marcha de abril pasado en las principales ciudades de Argentina.

En aquella oportunidad el reclamo era la actualización de los fondos para el funcionamiento de las casas de estudios. En este caso, el foco principal es un reclamo por aumentos de sueldo para docentes y no docentes de las universidades nacionales que reclaman que casi no han conseguido mejorar sus ingresos este año.

Además, piden mayor presupuesto para el año 2025, ya que se estiman insuficientes los recursos asignados en la ley de Presupuesto que el presidente envió al Congreso para el año próximo.

Los 10 puntos clave del documento que se leyó en la Marcha Federal Universitaria

“La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia” es el título del documento de tres páginas que se leyó en el cierre del acto central de la Marcha Federal Universitaria, en la Plaza del Congreso. La lectura estuvo a cargo de Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quien ya había ocupado ese lugar en la movilización del pasado 23 de abril.

El documento está firmado por tres organizaciones que representan a los distintos actores del sistema universitario: la FUA (por los estudiantes), el Frente Sindical de Universidades Nacionales (por los docentes y no docentes) y el Consejo Interuniversitario Nacional (por los rectores). Estos son sus 10 puntos principales.

1. La crisis del financiamiento universitario

“La reconducción del presupuesto 2023 para el año 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario. El profundo desfinanciamiento del sistema científico puso en jaque su desarrollo. Nunca aparecieron respuestas a más de 100 obras de infraestructura paralizadas y los programas de asistencia a estudiantes se actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que lo necesitaban para continuar sus estudios”, señala el texto.

2. El rechazo a la campaña gubernamental de desprestigio

“Soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo. Todos los intentos que promovimos para buscar espacios que permitan gestionar las dificultades y encontrar soluciones fueron infructuosos. Hizo falta que la sociedad se manifestara conmovedoramente en toda la Argentina para que empezáramos a tener algunas respuestas”, plantea, en referencia a las múltiples acusaciones que expresaron los funcionarios del Gobierno nacional hacia el sistema universitario.

3. La caída de los salarios

“La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento”, advierte el texto.

4. El desmantelamiento del sistema científico

“La crisis que atraviesa el sistema científico es más profunda y será terminal si no se consideran medidas urgentes. La falta de actualización salarial de los docentes-investigadores, junto con la reducción del financiamiento para becas y programas de apoyo, afecta gravemente al sistema científico-tecnológico argentino”, señala el texto, y explica que el 60% de quienes hacen ciencia lo hacen en universidades nacionales. “La disminución de estos recursos impacta tanto a jóvenes en formación como a equipos de investigación consolidados. A esto se suma la paralización de las obras de infraestructura planificadas para impulsar la investigación en el ámbito universitario, así como el cese de políticas de financiamiento para la adquisición de equipamiento e insumos, lo que pone en peligro proyectos en curso”, continúa.

5. El deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes

“El acceso irrestricto está amenazado por la crisis económica y social que se profundiza con cada medida y afecta particularmente a estudiantes de todo el país. El acceso y la permanencia para los hijos e hijas de familias trabajadoras se convierten en una realidad cada vez más lejana. Ante un Estado que decide no invertir en el futuro de los jóvenes y su acceso a la educación, con instituciones desfinanciadas; la excelencia en la formación está en riesgo. Cada vez más deben trabajar al mismo tiempo que cursan su carrera, cada vez más la deserción obligada por la situación económica cancela el sueño de miles de ser profesionales. Las becas estudiantiles no alcanzan y la decisión de congelarlas y recortarlas revela la indudable intención de asfixiar el sistema, desmantelando, uno a uno, los pilares que lo sostienen”, afirma.

6. El pedido a Milei: que no vete la ley de financiamiento

“El Sr. Presidente de la Nación tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y a su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la ley de financiamiento universitario! Esta ley aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario. Es una ley que resuelve los problemas responsablemente, porque no compromete fiscalmente al Estado, demandando solo el 0,14% del PBI para su implementación”, sostiene el documento en uno de los pasajes más enfáticos.

7. La advertencia sobre el presupuesto educativo para 2025

“Exigimos también que reconsidere el proyecto de presupuesto 2025. Queremos advertirlo con la gravedad que el problema tiene. Si el proyecto de presupuesto para el 2025 no se modifica, la situación de las universidades y el sistema científico será mucho más grave que la que atravesamos hoy. Lo que estará en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso. Nunca antes lo solicitado por el sistema universitario estuvo tan lejos de lo que el Gobierno propone para su tratamiento. Tan solo la mitad de los recursos reclamados –mínimos para funcionar– fueron contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en el 2024″, plantea en relación con los fondos proyectados para el año que viene.

8. El rol estratégico de las universidades nacionales

“Es un error no reconocer que en las universidades no hay un problema, sino la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que la Nación enfrenta. Es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico. Los países desarrollados invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas porque saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para crecer depende de cuánto más y cuánto mejor se hagan las cosas allí. Es con más ciencia y educación superior pública y de excelencia, no con menos”, señala el texto. Y añade: “Si en un contexto de escasez, cuando deben ponderarse prioridades, no se privilegian estas áreas, el desarrollo de la Nación y la posibilidad de desandar sus profundas desigualdades será una utopía”.

9. El agradecimiento a la sociedad por el apoyo

“Agradecemos a la sociedad argentina su extraordinaria movilización cada vez que la historia llama a su puerta. Somos herederos del pueblo de la Nación que supo en 1884 abrazar la ley 1420, de los jóvenes que en 1918 construyeron un sistema universitario democrático y libre que inspiró al mundo, de quienes entendieron en 1949 que la gratuidad era una herramienta que derrumbaba las fronteras que impedían el acceso a la educación superior, constituyendo un aporte determinante para la justicia social. Somos la universidad de los cinco premios Nobel, la de jóvenes, investigadores y científicos destacados por los que nos reconocen en el mundo entero”, expresa el documento.

10. El valor de la educación pública

El texto leído en la Plaza del Congreso concluye con una definición sobre el rol crucial de la educación para el presente y el futuro del país: “La columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres y la universidad pública es la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente. Que no despojen al pueblo argentino de sus sueños de grandeza. Que no apaguen las vocaciones más nobles vinculadas al conocimiento y al trabajo con niñas, niños, jóvenes y adultos que transitan nuestras aulas y laboratorios. Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos, imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible”.

En Córdoba

Una masiva movilización se desarrolló este miércoles en la ciudad de Córdoba, encabezada por autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, docentes, no docentes y estudiantes que marcharon paralelamente a las movilizaciones de todo el país.

En la capital mediterránea concentraron a las 12 en el Monumento de la Reforma de la Ciudad Universitaria para marchar hacia el centro de la ciudad, donde se concretó un acto en el que se leyó un documento en relación a la defensa del sistema universitario y científico.

La convocatoria fue “en defensa del sistema universitario y científico nacional, y la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada por el Congreso Nacional, y que el presidente Javier Milei ha anunciado que vetará”.

Noroeste argentino

En Tucumán, la concentración se realizó en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán y desde allí partió la columna que encabezaron el rector Sergio Pagani y la vicerrectora Mercedes Leal, con destino en la Plaza Independencia, en el corazón de la capital tucumana.

En el caso de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Tucumán, la cita fue en la sede de Rivadavia 1.050 y desde allí partió la columna, que tuvo al frente el rector Rubén Egea, hacia el principal paseo tucumano. Desde hace semanas, los gremios docentes y no docentes de ambas casas de estudio anunciaron que serían protagonistas de la protesta de este miércoles.

En Salta, el rector de la Universidad Nacional, Daniel Hoyos, anunció una protesta multitudinaria. “Marchamos en rechazo al veto, en defensa de la Universidad Pública y por la mejora del presupuesto nacional educativo”, expresó. “Por eso, instamos a los legisladores nacionales por Salta a que apoyen a la Universidad Pública, especialmente por el sostenimiento de nuestra casa. Son 3.400 los trabajadores docentes y no docentes que conforman la institución, con una masa estudiantil de más de 40.000 personas. Tenemos una universidad para una población muy grande, que merece lo mejor de nosotros”, sostuvo.

A la protesta en la capital salteña, se sumaron manifestaciones en las ciudades de Orán, Tartagal, Rosario de la Frontera, Metán y Cafayate.

En Jujuy la movilización recorrerá el casco céntrico de la capital provincial.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Mario Bonillo, convocó a toda la comunidad a acompañar la Marcha Federal Universitaria. “El sistema universitario se encuentra en una situación crítica por el deterioro progresivo del financiamiento universitario que puede tener consecuencias irreversibles en los próximos años”, dijo. “El escenario obedece a la falta de actualización de gastos de funcionamiento, que, si bien tuvo un ajuste en mayo, con los índices de inflación ya quedaron por debajo de lo que se necesita para funcionar”, señaló. “Pero, además, esto también implicó la pérdida del poder adquisitivo de docentes, investigadores y no docentes, con consecuencias múltiples”, cerró.

La protesta se replicó en San Pedro de Jujuy, Libertador General San Martín y Tilcara, en donde la UNJU tiene dependencias en las que se dictan varias carreras y capacitaciones.