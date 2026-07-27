La nueva defensa de Nahir Galarza pidió revisar la condena a prisión perpetua El abogado Eduardo Gerard presentó un recurso ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. La estrategia busca la reevaluación del fallo basándose en la presunta invalidez de una pericia telefónica clave y en una interpretación de la ley que resultó más gravosa para la joven.

La defensa de Nahir Galarza realizó una nueva presentación ante la Sala Penal N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para solicitar la revisión de la condena a prisión perpetua. La medida busca que la Justicia provincial reexamine el fallo por el homicidio de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú, tras más de seis años de encarcelamiento.

El recurso quedó firmado por el abogado Eduardo Gerard, quien asumió la representación legal de la joven a fines del año pasado. La iniciativa surgió después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara en julio de 2024 el último recurso extraordinario presentado por la representación anterior, dejando firme la sentencia en ese momento.

El planteo se apoya en el artículo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, una norma que habilita la revisión de sentencias firmes frente a circunstancias excepcionales. La estrategia del nuevo letrado se sostiene sobre dos ejes centrales: el cuestionamiento a una pericial calificada como falsa y una aplicación de la ley penal que, según el escrito, afectó desproporcionadamente a la acusada.

En la presentación, Gerard solicitó analizar la validez del material probatorio que fundamentó el fallo y que resultó determinante para la resolución del juicio. Asimismo, el abogado puso en duda el criterio jurídico utilizado durante el proceso y exigió verificar si la interpretación legal aplicada a la causa fue la correcta.

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El foco principal de la impugnación apunta al desempeño de Gabriela Laiño, perito de la Policía de Entre Ríos con licenciatura en Bromatología, quien estuvo a cargo del peritaje sobre el teléfono celular de la joven. Ese informe, compuesto por unas 1.500 páginas, constituyó la prueba fundamental para dar por acreditado el vínculo de pareja con Pastorizzo, elemento que permitió imponer la figura de homicidio agravado por el vínculo.