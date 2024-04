La nueva Ley Bases busca derogar las moratorias previsionales Si esta nueva versión de la norma termina siendo aprobada, quienes no cumplan con los requisitos legales para jubilarse, solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El borrador de la nueva Ley Ómnibus incluye un artículo que deroga las moratorias previsionales. El mecanismo vigente que fue utilizado por unas 800.000 personas para jubilarse sin contar con los 30 años de aportes que requieren las normas previsionales quedaría anulado si se aprueba el texto tal como fue distribuido por el Gobierno.

El artículo 274 de la “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que circula en forma de borrador tacha, en una sola línea, la posibilidad de adherirse a una moratoria para acceder a una jubilación. El texto reza, llanamente, “Derógase la Ley N° 27.705″, la norma más reciente que rige el plan de pago de deuda previsional.

Por impulso de la Cámpora, esa ley creó el sistema para que personas que no califican para la jubilación accedan a una.

La moratoria vigente permite que las personas interesadas regularicen sus períodos de aportes no realizados hasta diciembre de 2008, mediante un plan de pagos extendido en hasta 120 cuotas.

Este acuerdo de pago se gestiona con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y las cuotas acordadas se deducen directamente del monto de la jubilación que la persona reciba al acceder al beneficio. Además, una característica destacada de esta moratoria es que introduce un plan específico para aquellos que se encuentren a menos de diez años de la edad de jubilación, permitiéndoles empezar a saldar sus deudas previsionales con el fin de llegar a la jubilación sin pasivos pendientes.

Este tipo de políticas se establecieron como un medio para facilitar el acceso a una pensión a quienes, por diversas razones, no lograron completar los requisitos formales de años de aportes, ofreciendo así una solución para mejorar su seguridad financiera en la vejez. Uno de los argumentos a favor es la enorme incidencia de la informalidad laboral, que hace que muchas personas no tengan aportes suficientes a pesar de haber trabajado toda su vida.

Desde el punto de vista del Gobierno de Javier Milei, mientras tanto, las moratorias son una de las causas de la debilidad del sistema, que sumó unos 4 millones de beneficiarios sin que las fuentes de financiamiento puedan cubrirlos. De hecho, en su discurso de apertura de sesiones del Congreso, mencionó “una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron, y aporten, y permita a quienes prefieran suscribirse un sistema privado de jubilación” como parte de su “Pacto de Mayo”.

De prosperar la derogación impulsada, quienes no cumplan con los requisitos legales para jubilarse, solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima.

Pero, aclaran expertos, la derogación no afectaría de por sí los derechos adquiridos por quienes ya obtuvieron la jubilación vía moratoria en el pasado. El Gobierno quiere un trato diferencial, mejor, para quienes completaron los aportes. Pero esa intención, nunca ocultada, no se concreta con la derogación de la ley que sostiene la moratoria.

“Una vez que se sancione va a tener efecto inmediato y los afectados son los que a la fecha de la sanción no tengan la edad cumplida. El régimen actualmente permite adelantar, antes de tener la edad, estos aportes para regularizar. Y si alguien tenía planeado hacerlo en lo que restaba del año, ahora le quedan 20 días o un mes para cancelar la totalidad. Ahí sí, una vez pagado, no importa que cumplan la edad en un año, porque ya van a tener esos aportes, regularizados”, dijo Adrián Tróccoli, abogado previsionalista.

“Sin lugar a dudas, las más afectadas son las mujeres que pueden estar cumpliendo la edad antes de marzo. Adelantar el fin de la moratoria les quita esa expectativa de poder jubilarse sin los aportes. Y tienen que esperar a los 65 años para poder acceder a la PUAM”, agregó.

