La participación fue la más baja desde el regreso de la democracia: 66% a nivel nacional La concurrencia en estas elecciones estuvo por debajo del registro de las legislativas de 2021, en tiempos de pandemia, cuando que fue de 71%

La Cámara Nacional Electoral informó este domingo tras el cierre de las urnas que la participación electoral fue de 66% en todo el país.

Se trata del registro más bajo al menos desde el regreso de la democracia argentina en 1983.

La concurrencia en estas elecciones estuvo por debajo del registro de 2021, en tiempos de pandemia, cuando que fue de 71%. Esa marca histórica fue ahora superada.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, habló desde el centro de cómputos pasadas las 18.20 y confirmó: “Hasta el momento votó el 66% del padrón”.

MIRA TAMBIÉN Diputados: el oficialismo deberá negociar para aprobar las reformas claves

Con ese porcentaje, el ausentismo alcanzó el 34%. Sobre las 35,9 millones de personas del padrón, unas 12,2 no votaron.

La caída de la participación en esta elección legislativa confirma la tendencia observada en los comicios provinciales de este año.