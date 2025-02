La polémica continúa: $Libra sigue operando tras el escándalo Milei A pesar del revuelo y las denuncias, la criptomoneda promocionada por el Presidente sigue activa en el mercado.

El escándalo en torno a la criptomoneda $Libra sigue sumando capítulos. Aunque el presidente Javier Milei eliminó el mensaje en el que promovía su compra y la Comisión Nacional de Valores investiga posibles irregularidades, la moneda digital continúa en circulación y su cotización se mantiene activa.

Para entender mejor la situación, este medio contactó al especialista en criptomonedas Iñaki Apezteguia, quien aclaró que el proyecto aún no ha desaparecido. “El precio de $Libra llegó a cotizar a 0,75 centavos de dólar en las últimas 24 horas”, señaló. No obstante, advirtió que el acceso sigue siendo restringido, ya que la moneda no se encuentra disponible en bancos ni en mercados regulados, sino en plataformas especializadas que requieren conocimientos técnicos avanzados.

Una billetera y un acceso fugaz

Uno de los episodios más controversiales en la difusión de $Libra fue su breve aparición en Ripio, una billetera virtual de origen argentino. “Ripio listó la criptomoneda y la promovió tras el tweet del Presidente, pero luego se distanció y la eliminó de su plataforma”, explicó Apezteguia. Durante ese corto período, muchos usuarios pudieron haber adquirido la criptomoneda, lo que derivó en un aluvión de reclamos y más de 112 denuncias hasta la fecha.

Milei y su rol en la promoción

El papel de Javier Milei en la expansión de $Libra es innegable. Apezteguia identificó tres momentos clave en su intervención: “Primero, el tweet inicial promocionando la criptomoneda; luego, la eliminación del mensaje; y finalmente, su retweet a Darío Epstein, quien intentó explicar la complejidad de adquirir $Libra”.

El especialista cuestionó la falta de criterio del mandatario al respaldar una moneda digital sin consultar a expertos ni a la Comisión Nacional de Valores. “Fue un error grave haber difundido un activo financiero de alto riesgo sin regulaciones claras. En este tipo de mercados, la confianza es clave, y que un Presidente lo promueva genera expectativas que pueden derivar en fraudes”, advirtió.

El modelo de especulación y la incógnita del creador

El funcionamiento de $Libra se asemeja a esquemas financieros fraudulentos conocidos como pump and dump, donde un grupo reducido de inversores compra barato, inflan artificialmente el precio con promoción masiva y luego venden en el punto más alto, dejando atrapados a quienes entraron tarde.

Otra de las incógnitas es la identidad de Hayden Mark Davis, señalado como creador de la criptomoneda. En redes sociales se debate si realmente existe o si se trata de un alias para encubrir a otros responsables. “Davis ha afirmado en varias oportunidades que mantuvo reuniones con Milei y que hubo un acuerdo de difusión. Si esto se comprueba, estaríamos ante un escándalo de gran magnitud”, concluyó Apezteguia.

Mientras las investigaciones avanzan y los damnificados exigen respuestas, $Libra sigue en circulación, desafiando a las autoridades y dejando en evidencia los peligros de un mercado sin regulaciones claras.