La producción sigue en baja: en marzo, la actividad industrial pyme cayó el 11,9 interanual Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la medición respecto a febrero de 2024 mostró una merma del 3,4 por ciento. Con esta cuarta baja, la retracción acumulada en el sector alcanzó el 19,1 por ciento en comparación con el mismo período de 2023

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) en marzo, la actividad del sector manufacturero pyme registró una caída anual del 11,9 por ciento. Con esta nueva baja, la retracción acumulada en el sector industrial en el primer trimestre del año alcanzó el 19,1 por ciento en comparación con el mismo período de 2023.

Además, se observó un retroceso del 3,4 por ciento en la comparación mensual desestacionalizada para el tercer mes del año.

En los siete rubros que mide Came, “textiles e indumentaria” mejoró 10,9 por ciento anual en marzo, aunque registró una caída de 0,5 por ciento frente a febrero.

En tanto que el sector “papel e impresiones” fue el más se retrajo, con una baja del 27,4 por ciento anual a precios constantes. En términos mensuales, también se registró una contracción del 5 por ciento.

Las empresas relevadas operaron en marzo con 70 por ciento de su capacidad instalada, mostrando una caída de 0,8 puntos porcentuales frente a febrero.

Desde Came indican que es el cuarto mes consecutivo que la actividad fabril retrocede y “por como vienen los pedidos de producción, las pymes no ven un piso en el corto plazo”. Hay sectores con niveles altos de stock que se debaten entre seguir produciendo para no cortar el proceso y tener que cesantear personal o frenar.

Por otra parte, las industrias consultadas destacaron que los precios estuvieron más estables y un 25,3% señaló que siguen teniendo problemas para reponer stocks.