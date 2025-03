La sesión de Diputados empezó con escándalo: “¿Querés que te dé un pico, Zago?” El oficialismo obtuvo quórum para apoyar el decreto que habilita el acuerdo con el FMI. Fuertes cuestionamientos de la oposición por el DNU y también por el operativo policial montado alrededor del Congreso. El extraño pedido de disculpas de un diputado libertario a otro.

La sesión de la Cámara de Diputados que trataba el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que habilita al gobierno nacional a sellar un acuerdo de refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó con escándalo.

El oficialismo logró el quórum para llevar adelante la sesión, que la propia Libertad Avanza había pedido, con el apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal, parte de Encuentro Federal.

La primera polémica fue porque la sesión se desarrollaba con un Congreso prácticamente blindado por un inédito operativo de seguridad que impedía el paso de las personas desde varias cuadras a la redonda, montado por el Ejecutivo para desinflar la protesta de jubilados y sindicatos prevista para la tarde. También por los límites de tiempo acordados por el oficialismo y sus aliados en Labor Parlamentaria para acotar la sesión con la idea de que la votación no pase de las 15.

En ese marco, desde el bloque de Unión por la Patria, los diputados nacionales Germán Martínez y Paula Penacca cuestionaron con dureza la reducción del debate legislativo.

“No puede haber limitantes en el uso de la palabra”, sostuvo Martínez, del acuerdo sobre el

El diputado nacional santafesino estalló con otros legisladores cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo un comentario de que estaba agotando el tiempo de su bloque peronista. “¡Quedate a laburar vos!”, gritó Martínez. “¿Quién te crees que sos? Pedís respeto a él y después no lo cumplís“, cuestionó, en medio de cruces de distintos bloques en el recinto.

“Ustedes saben que yo no me voy nunca”, dijo Menem, con un comentario que suscitó risas desde UP.

El oficialismo apunta a una sesión exprés y Martín Menem adelantó que interrumpirá el debate a las 15 con una moción para apurar la votación.

Otra fuerte discusión tuvo como protagonistas a la izquierda y Martín Menem. La diputada del Frente de Izquierda-Unidad Vanina Biasi pidió la suspensión de la sesión y pasar a un cuarto intermedio, hasta que se levante el masivo operativo de seguridad en las adyacencias del Congreso.

En el intercambio, el presidente de la Cámara le solicitó en varias oportunidades cuál es la extensión de la interrupción solicitada. “No se haga el gil, presidente, es para este momento”, gritó Biasi, durante la discusión.

Poco después, los legisladores Nicolás del Caño y Vanina Biasi tuvieron otro cruce a los gritos con el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón.

Almirón, que fue quien la semana pasada se agarró a trompadas con el también oficialista Oscar Zago, fue acompañado por gritos de todos los bloques opositores y obligado por Martín Menem a pedirle disculpas al diputado del MID.

Lo hizo e incluso gritó: “¿Querés que te dé un pico, Zago?”.

Los gritos no paraban, las polémicas tampoco.