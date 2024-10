“La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada”, aseguró Milei El presidente dijo que el problema es que los rectores no se dejan controla y que si alguien no se deja auditar es "porque es un chorro".

A contramano de lo que se interpretó de su discurso del sábado, cuando planteó que la universidad gratuita implicaba que los pobres subsidian a los ricos, el presidente Javier Milei aseguró que no está en sus planes arancelar las casas de estudio.

“La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca”, aclaró el presidente durante una entrevista con Antonio Laje en LN+.

“Acá no está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que es no arancelada, porque gratuita no es, alguien la está pagando, en este caso la paga mayormente los que no van”, remarcó.

El jefe del Estado dijo que lo que sí está en discusión es el control de los fondos que van al sistema universitario y volvió a acusar a los rectores de no dejarse auditar. “Todos los que hacen este revuelo… ¿acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de delincuentes de la política?¿Ustedes están a favor del robo? Como esto está siendo pagado por todos los argentinos, creo que corresponde que esos fondos tengan que ser auditados”.

“El que no quiere ser auditado es un chorro. ¿Por qué no quieren ser auditados? Porque la política utiliza las universidades para financiarse, para financiar la mugre de la política”, insistió.

El mandatario reiteró que el problema que tenía la ley de financiamiento universitario es que no justificaba de dónde se sacaban los fondos y que la vetó porque el déficit cero es innegociable. En ese marco, desafió a la oposición a que presente un nuevo proyecto que especifique de dónde salen los recursos sin generar déficit fiscal.

“Los docentes no están bien pagos, es algo histórico. Los tipos que no lo arreglaron me vienen a pedir que arregle algo que pasa hace 40 años y yo estoy dispuesto a arreglarlo, lo que estoy diciendo es que me digan cómo lo hacemos”, cuestionó.

“Acá está el Presupuesto, díganme cómo lo vamos a arreglar: yo pago los intereses de la deuda, con el resto hagan lo que quieran, pero no voy a subir los impuestos ni tomar deuda nueva”, agregó.