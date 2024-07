Las frases más destacadas que brindó Cristina Kirchner en una entrevista con Pedro Rosemblat En el marco del 50º aniversario de la muerte de Perón, la ex presidenta fue entrevistada en el canal de streaming Gelatina.

Cristina Fernández de Kirchner brindó una entrevista a Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina en el marco del 50° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Su aparición en los medios de comunicación se concreta tras una semana pasada especial, en la que el gobierno de Javier Milei logró la aprobación de la ley Bases. El diario Página 12 hizo una selección de sus consideraciones.

Las principales definiciones

“Gente que habla de la tercera posición, de cuidar el medio ambiente, de la educación, de armoinzar al individuo con la comunidad. Viejos no, viejos quedaron algunos. Algunos peronistas quedaron muy viejos y gorilas ni hablar“, precisó Cristina Kirchner sobre si las ideas del peronismo habían quedado fuera de vigencia.



Consultada sobre las parejas peronistas y en la historia argentina, CFK aseguró que son “cosas simbióticas” y que se dan por la misma historia. En ese momento, aprovechó para hacerle un guiño a la pareja conformada por el entrevistador Pedro Rosemblat y la cantante y actriz Lali Espósito. “Son cosas que se producen en la historia: en el siglo XIX fueron Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra; el siglo pasado, Perón y Evita; y en el último tiempo, ahora a Néstor y a mí. ¿Vos viste alguna parejita, así en ciernes? ¿Y Pedro y Lali? Te maté, touche, game over”, añadió entre risas la expresidenta.

“El capitalismo ha dejado de ser una ideología: es un método más eficiente para producir bienes y servicios hasta la actualidad. Producir a una escala que pueda satisfacer las necesidades de todo el mundo. China produce con un modo capitalista. Y me parece que ha dejado de ser ideología”, señaló CFK.

Sobre la situación económica actual, expresó: “Además de todo lo que debemos, tenemos una economía bimonetaria. Tenemos una sociedad que quiere ahorrar en dólares, pero hay que tener acuerdos básicos entre los principales sectores. Tenemos que resolver esa parte de la economía, básico. Qué hacemos con la moneda. Qué hacemos con la deuda. Cómo nos abroquelamos para pagar lo que se debe, pero al mismo tiempo sostener un crecimiento“.

“El capital tiene que ver los políticos en una única propuesta, si no es muy fácil para ellos. Este hombre (Javier Milei) que es sostenido únicamente por los capitales, que propone cosas insólitas y que no están funcionando. Yo no quiero que fracase, como se dice por ahí; quiero que cuando relea el Rigi lo pueda corregir, como dijo Máximo”, afirmó.

Con relación a la discusión sobre el pago de la deuda al FMI, manifestó: “Tenemos que discutir que hacemos con la deuda. Debemos 400 mil millones de dólares y la mayoría es como moneda dura. Y acá se propone un modelo extractivista que no nos deja un dólar. Que alguien me diga cómo concilio esa deuda con el modelo que se propone”.

“Creo que tenemos que hacer un replanteo para no pagarla. Los únicos que pagamos deuda fuimos nosotros”, indicó.

“El deterioro de las Fuerzas Armadas comienzan con el bombardeo en Plaza de Mayo. Nacieron para proteger y cuidar el territorio argentino, no para ser los guardianes de Videla. Esas fuerzas armadas que fueron derrotadas en las Malvinas fue el final de la derrota, pero el principio se dio con el bombardeo”, aseguró CFK.

Ellos terminan siendo gendarmes de su propio pueblo. Hay que pensar el rol de las Fuerzas Armadas, con los nacionalismos que se vienen, que estén bien equipadas y sepan leer bien su historia”, explicó.

La expresidenta también aprovechó para criticar los dichos de Javier Milei sobre el déficit fiscal: “Nos están proponiendo un país que no tiene nada que ver con la realidad ni la práctica. El mercado sabe sumar y si tenés cero dólar y te entra cero, estás en problemas, por más que tengas cero de déficit fiscal, que además es un déficit fiscal trucho, cada vez más”.

“El problema de la Argentina es la escasez de dólares y el altísimo endeudamiento y todavía no saben como van a pagar los vencimientos de este año. Si tenés cero dólares, estás en problemas hermano, aunque tengas cero de déficit fiscal”, explicó.

“No compran alimentos, no compran medicamentos, suspendieron la obra pública. El superávit es trucho e insostenible. La única manera es con una dolarización. Cuando lo incorpora a Toto Caputo era con la promesa de que vengan los dólares que necesitaba”, sugirió CFK sobre los anuncios del presidente ultraderechista de los meses de superávit financiero.





“La realidad es demasiado fuerte, la realidad es la única verdad”, expresó.





Sobre el papel de Javier Milei en el contexto político global, observó: “Nos agarra con un Presidente que sigue atado a un mundo que no existe. Lo que más preocupa como se para la Argentina con este gobierno y esta sociedad con un mundo que viene cambiando mal”, sentenció.

“La globalización se dio a los nacionalismos, resulta que el ganador fue China que entra con el comercio. Cuando comparan la derecha de acá con la de Europa, no tiene nada que ver. La derecha de acá de Argentina, tiene que ver con la de Emmanuel Macron, que bajó la jubilación, y que está de acuerdo con la guerra y de apoyar a Ucrania; que con Marine Le Pen que está en contra dela aumento de la edad jubilatoria y la guerra”, sumó.

“Esta derecha de acá es anacrónica, que quedó en la Guerra Fría, te hablan del comunismo y de cosas que no existen. Mientras tanto, tenés un mundo que se va a reacomodar en geopolíticamente en bloques y acá no que es lo que se está pensando”, cerró.

Sobre si hay más o menos formación, CFK sentenció: ” Mi generación era la del Mayo Francés, del movimiento contra la guerra de Vietman, de la revolución Cubana, era un proceso de cambio en el mundo. Leíamos muchos, algunos más que otros”.





“Estábamos muy formados y teníamos los instrumentos para decodificar e interpretar lo que veíamos. Estábamos preparados para poner en duda el mundo y ahora la gente cree lo que ve en TikTok, aunque sea una pelotudez más grande que una casa“, agregó.

“Mis nietos agarran un celular y están con la imagen, todo dura poco, es muy líquido, fácil. Creo que la militancia y a la educación en general no ha podido captar como resolver, con los nuevos instrumentos, la nueva atención del estudiante”, remarcó.

“Un hombre libre que puede decidir libremente, porque ha resuelto los problemas de subsistencia de trabajo y de como resolver su vida porque puede elegir. No se trata del igualitarismo, porque no somos todos iguales”, definió Cristina Kirchner al hombre libre según el peronismo.

Y agregó: “Hay gente que le gusta trabajar, otro trabajar mucho, otros poquitos, otros estudiar. Lo que tenés que asegurar en una sociedad argentina es un piso de oportunidad en el cual la gente pueda decidir: si querés estudiar, podés estudiar; si querés trabajar, podés trabajar”.

“El trabajo es un derecho por la dignidad del hombre, pero es un deber de que cada argentino produzca lo que consume. Si le hubiéramos dado bola, nos cierra mucho el término de productividad, nos hubiéramos evitado cosas”, reflexionó sobre la quinta verdad peronista.