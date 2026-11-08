Las ventas minoristas pyme cayeron un 1,6% en octubre, aunque el comercio online registró un fuerte repunte El consumo doméstico acumuló un retroceso del 2% en lo que va del año. A pesar del impulso generado por el Día de la Madre, el sector sufrió la caída del poder adquisitivo. Indumentaria y calzado lideraron las subas, mientras que farmacia y alimentos registraron las mayores bajas.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) experimentaron una caída del 1,6% interanual real durante el mes de octubre, acumulando así un retroceso del 2% en lo que va del año. Sin embargo, en la comparación intermensual frente a septiembre, la actividad registró una leve suba del 0,3%. En contraste con el escenario general, las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle mostraron un notable incremento interanual del 17,7%, según los datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El décimo mes del año exhibió una dinámica dual para el comercio minorista. En los locales que lograron incrementar sus ventas, el repunte obedeció principalmente a dos factores clave: las celebraciones por el Día de la Madre y el recambio de temporada primavera-verano. No obstante, este impulso perdió intensidad hacia la segunda mitad del mes debido a la persistente restricción en los ingresos familiares. La cautela presupuestaria de los consumidores y los límites en el financiamiento postergaron las compras de mayor valor, concentrando el consumo en adquisiciones esenciales de ticket reducido.

En el análisis por sectores, el escenario se mostró dispar, con tres de las siete categorías monitoreadas operando en terreno positivo. Los mayores avances en la comparación interanual correspondieron a Calzado y marroquinería y a Textil e indumentaria, ambos con un alza del 3,6%, seguidos por Perfumería (+0,8%). En el extremo opuesto, la contracción más pronunciada golpeó al rubro de Farmacia (-3,7%), seguido muy de cerca por Alimentos y bebidas (-3,5%) y Ferretería, materiales eléctricos y de construcción (-3,4%). El segmento de Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles cerró con una caída más moderada del 0,5%.

Para sostener la actividad, los comercios debieron absorber los incrementos en los costos operativos, las tarifas y los precios de reposición, en medio de una fuerte competencia frente a los canales mayoristas y la importación de productos a través de plataformas digitales. Ante la falta de liquidez, las promociones por pago al contado y las opciones de cuotas bancarias cortas fueron herramientas determinantes para concretar las operaciones. En este marco de rentabilidad acotada, los comerciantes consolidaron una estrategia defensiva centrada en la rápida rotación del stock para preservar el capital de trabajo.

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Respecto a las expectativas, el panorama se mantiene cauteloso. El 51,9% de los consultados afirmó que su situación se mantuvo sin variaciones frente a igual mes del año anterior. De cara a los próximos 12 meses, el 48,4% proyecta que su desempeño seguirá estable, un 41,1% anticipa un escenario favorable y apenas un 10,5% prevé un empeoramiento. Finalmente, a la hora de evaluar nuevas inversiones de capital, la mayoría (54,9%) considera que todavía no es una etapa propicia para realizar desembolsos.