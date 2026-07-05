Las ventas minoristas pymes registraron un leve repunte en junio impulsadas por el aguinaldo y el Mundial El sector evidenció un crecimiento interanual del 0,9%, traccionado por inyecciones temporales de liquidez. Sin embargo, en la comparación con mayo las ventas cayeron un 1,3% y el primer semestre cerró con saldo negativo.

Durante el mes de junio, las ventas minoristas del segmento pyme mostraron un leve alivio al registrar una suba interanual del 0,9% a valores constantes, según el índice general elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). No obstante, el panorama general sigue siendo desafiante: la medición intermensual arrojó una baja del 1,3%, consolidando así una retracción acumulada del 2,5% durante la primera mitad del año.

Este repunte interanual estuvo fuertemente marcado por factores estacionales y de calendario. La inyección de liquidez derivada del cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el movimiento comercial generado por el Mundial de fútbol lograron dinamizar el consumo en rubros específicos. Sin embargo, este flujo resultó altamente selectivo, evidenciando a un consumidor con presupuesto restringido que priorizó compras puntuales y postergó la adquisición de bienes durables.

Además, las operaciones en los locales quedaron estrictamente supeditadas a los esquemas de financiación en cuotas y beneficios bancarios, lo que expone la falta de liquidez directa por parte del público. En contraste, las ventas bajo la modalidad online con local a la calle tuvieron un desempeño destacado, registrando un incremento interanual del 16,7% y una suba del 4,1% frente al mes anterior.

El desempeño por rubros: ganadores y perdedores

Al analizar el comportamiento sectorial de junio, cuatro de las ramas relevadas presentaron un desempeño positivo en la comparación interanual, mientras que otras tres continuaron en rojo.

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Los sectores en alza:

Perfumería: +9,5%

+9,5% Farmacia: +5,4%

+5,4% Alimentos y bebidas: +2,9%

+2,9% Textil e indumentaria: +1,9%

Los sectores en baja:

Bazar, decoración y muebles: -3,1%

-3,1% Ferretería, materiales eléctricos y de construcción: -2%

-2% Calzado y marroquinería: -1%

El diagnóstico comercial y las expectativas del sector

En cuanto a la situación de los comercios, el 50,1% de los encuestados señaló que su realidad económica se mantuvo estable frente al año pasado (una mejora de 1,9 puntos porcentuales respecto a mayo). Esta leve recuperación se reflejó también en una caída de las evaluaciones negativas, que pasaron del 45,1% al 43,1%.

De cara a los próximos 12 meses, la cautela domina el escenario: el 52,3% prevé una continuidad sin grandes variaciones, el 37,7% proyecta una mejora en su nivel de actividad y un 10% estima que la situación empeorará.

A la hora de evaluar inversiones, el empresariado consolidó una postura defensiva. Un 59,3% consideró que el contexto actual es adverso para la inyección de capital, frente a un escaso 12,2% que lo evaluó como propicio. Esta parálisis en los proyectos de expansión responde, en gran medida, a la fuerte erosión de la rentabilidad que reportan los comerciantes, golpeados por la actualización de los costos fijos estructurales y el avance sostenido de la competencia de productos importados.