Leopoldo Moreau denunciará a Patricia Bullrich por amenazas y coacción agravada La decisión la tomó después de un duro cruce en la Cámara de Diputados, donde la ministra de Seguridad le dijo que debe tener mucho “cuidado” en medio de lo que asegura que son acusaciones falsas sobre su persona. "Es una mercenaria de la violencia institucional", dijo el legislador

El diputado nacional Leopoldo Moreau le contestó este miércoles a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, después del tenso cruce que vivieron en el Congreso, donde la funcionaria lo amenazó y lanzó una serie de acusaciones en su contra y confirmó que avanzará con dos denuncias judiciales contra la funcionaria.

Moreau se mostró indignado. “Bullrich pretendió lesionar mi honor, que es lo que más me indigna. Profirió amenazas”, sostuvo a la par que aseguró que la ministra “es una mercenaria de la violencia institucional”.

Las amenazas surgieron cuando Bullrich fue a responderle a los legisladores preguntas de cara al Presupuesto 2025. Allí le consultaron por el accionar de las fuerzas de seguridad federales a su cargo y, entre otras cosas, por el episodio en el que efectivos reprimieron y lanzaron gas pimienta en la cara de una nena de 10 años.

Allí Moreau le pidió a Bullrich que se calle y deja de decir mentiras, a lo que la ministra le respondió muy lejos del tono democrático: “¡Pará flaco! ¡Callate vos, caradura!”. Y le lanzó una denuncia falsa y una amenaza: “¿Querés que te cuente de la plata de (Alfredo) Yabrán que cobraste vos acá, caradura? Cuidado, cuidado”.

MIRA TAMBIÉN Auditorías a universidades públicas: definieron por cuáles comenzarán y cómo será el procedimiento

Para el diputado esta última parte es la más grave: “Me amenazó y me dijo que tenga mucho cuidado. Que me amenace un mamarracho como ella causa risa, pero que me amenace una ministra que tiene el monopolio de la violencia es una coacción a mi condición de diputado para ver si me asusto”.

Pero hay más, porque a nivel personal lo que más le dolió a Moreau fueron las afirmaciones infundadas que se hicieron en su contra, las que explicó de la siguiente manera: “Sacó a colación un tema de hace 30 años, diciendo que yo había recibido plata de Yabrán, porque ella en ese momento era fanática de Cavallo”.

“Usted recordará la denuncia de IBM y Banco Nación, donde estaban presentes los autores de la coima. Fue un hecho histórico porque metimos presos a los que estaban coimeando y recuperamos la plata que habían depositado en bancos suizos”, recordó Moreau en diálogo con la prensa.

MIRA TAMBIÉN Comenzó el primer juicio contra Leonardo Cositorto y Generación Zoe

Y añadió que en ese contexto “hubo un «suicidado» que apareció colgado de un árbol con un papelito en la boca”. A lo que añadió que sin pruebas “el cavallismo” dijo que esta muerte “venía del grupo Yabrán”. “Ella repitió eso”, sintetizó y anticipó que denunciaría a la ministra por amenazas, coacción agravada; y la denuncia de acción civil la voy a hacer la semana que viene”.