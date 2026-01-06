Les robaron todo cuando volvían a Tucumán y quedaron varados en Rosario Jesús, su pareja Yohana y su hija Gabriela fueron asaltados a pocas cuadras de la Terminal. Les llevaron pasajes, documentos, un celular y el certificado de discapacidad. Sin identificación ni dinero, buscan colaboración para volver a su casa o un lugar donde quedarse y trabajar.

Un violento robo dejó a una familia varada en Rosario cuando estaba a punto de regresar a Tucumán. Jesús, su pareja Yohana y su hija Gabriela habían llegado el lunes por la tarde a la ciudad y tenían pasaje para volver a las 22.45, pero un asalto ocurrido en inmediaciones de la Terminal les cambió por completo los planes.

La familia venía de Venado Tuerto, ciudad de donde es oriundo Jesús, donde habían pasado las fiestas. Como tenían algunas horas libres antes de viajar, decidieron salir a caminar por los alrededores. A pocas cuadras fueron abordados por dos personas que les arrebataron una mochila con todas sus pertenencias.

“Llegamos a la Terminal y salimos a dar un paseo. Cerca de las 15.30 nos robaron la mochila con los documentos, el teléfono, los pasajes y el certificado de discapacidad de ella”, relató Jesús en “Cada Día”, programa de “El Tres”, canal de Rosario.

Según contó, los delincuentes actuaron con violencia: “Incluso me quisieron sacar otra mochila que tenía bien agarrada y me cortaron la tira”. En la mochila robada -de color oscuro, con logo de Nike- llevaban un monedero rosa con los documentos, el carnet de discapacidad de Yohana, el celular y los pasajes a Tucumán. “Teníamos todo listo para irnos”, lamentó.

Tras el hecho, intentaron realizar la denuncia, pero se encontraron con un nuevo obstáculo. “Nos mandaron a la 7ª y no nos quisieron tomar la denuncia porque no tenemos nada que nos identifique. Pero nos robaron todo, no tenemos nada”, sostuvo indignado.

La situación se volvió aún más desesperante al no poder comunicarse con su entorno. “No pude contactarme con mi familia porque todos los contactos estaban en mi teléfono”, agregó Jesús.

Hoy, la familia se encuentra sin dinero, sin documentación y sin un lugar donde quedarse, con la urgencia de regresar a Tucumán. “Lo que estamos pidiendo es que nos ayuden a volver lo antes posible. Y si no, pedimos aunque sea un techo por unos días para poder trabajar y ganarnos los pasajes”, expresó.

Quienes puedan colaborar o brindar algún tipo de ayuda pueden hacerlo al celular de Yohana: 3813 95-5753 o acercándose a la terminal.