Luis Caputo dijo que el freno a la ley Ómnibus “no va a cambiar el rumbo económico” y pidió a propios y ajenos “desdramatizar” Lo sostuvo el ministro de Economía tras el fracaso de la discusión en particular en el Congreso. Más calmo que el resto del Gabinete, reiteró que el Gobierno no gastará más de lo que se recauda y aseguró que “todo va a salir bien”

El ministro de Economía Luis Caputo expresó que “la votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico” y pidió “no dramatizar” lo sucedido el martes en el Congreso, donde la Cámara de Diputados regresó el proyecto de ley Ómnibus a comisiones porque fracasó su discusión en particular en el recinto.

“No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al tesoro. Eso es lo que va a garantizar no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años”, escribió el titular de Hacienda en su cuenta de Twitter.

Luego intentó ponerle paños fríos al revés sufrido por el oficialismo en Diputados: “No dramaticemos lo de hoy (por el martes). Todos sabemos que hay un puñado de legisladores que quieren que todo siga igual, a pesar que la gente votó un cambio”.

“El país sigue, y todo va a salir bien, porque por primera vez en décadas, estamos haciendo lo que corresponde”, completó Caputo.

