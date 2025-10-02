Luis Caputo viajará mañana a Washington para reunirse con Bessent El Gobierno enviará una misión a la capital estadounidense para sostener conversaciones sobre alternativas de financiamiento internacional y analizar una posible asistencia financiera

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una delegación oficial que viajará mañana a Washington para mantener un encuentro con Scott Bessent, según confirmaron voceros oficiales. El grupo lo integran también el segundo del Ministerio, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

La reunión fue anticipada públicamente por Scott Bessent, quien adelantó que tenía previsto un encuentro directo con Caputo y colaboradores en la capital estadounidense. El objetivo es debatir opciones vinculadas a ayuda financiera para Argentina.

Según pudo saber este medio, los equipos trabajarán el sábado y el domingo y podría tener encuentros en el comienzo de la semana próxima. Por el momento, no está prevista la fecha de regreso. “La agenda se irá informando a medida q se vayan concretando las reuniones”, destacaron desde el Palacio de Hacienda.

El ministro argentino y su equipo encontrarán una Washington “cerrada”: en medio de la tensión con los demócratas por el shutdown de la administración federal solo el personal indispensable está en los organismos oficiales del gobierno de EEUU. Hoy Bessent, acusó a los demócratas de negociar de mala fe sobre la financiación del gobierno. “Los demócratas quieren negociar como terroristas”, dijo a CNBC quien será el negociador con Caputo.

MIRA TAMBIÉN El Senado trata los vetos a universidades y al Garrahan

Además de cuestiones operativas, el tema del shutdown también involucra indirectamente al país: la gestión de Donald Trump quiere sacar del sistema de salud Obamacare, a miles de estadounidenses, algo que resisten los demócratas, quienes señalan que no se debería ayudar a un país como Argentina en medio de recortes internos de tanta magnitud y simbolismo.