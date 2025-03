Macri dijo que las negociaciones con LLA por ahora solo fueron “una foto”, criticó al entorno de Milei y aclaró que no será candidato El expresidente disertó este viernes en la Bolsa de Comercio cordobesa. Señaló que "hay una falta de apego institucional que empieza a afectar el plan económico" y contó que "se interrumpieron las milanesas" con el primer mandatario

Mauricio Macri disertó ese viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El expresidente y líder dle PRO hizo duras críticas contra el entorno de Javier Milei, sostuvo que “hay una falta de apego institucional que empieza a afectar el plan económico” y aclaró que “no será candidato”.

“La confianza no la genera un presidente iluminado, sino un conjunto de gente que respalde esas ideas. Y estas personas están en las instituciones. Cada organismo del Estado tiene que predicar lo mismo: competencia, transparencia, meritocracia”, dijo al comienzo de su exposición.

Sobre la misma línea, señaló el exmandatario que “cuando empezás a destratar la institucionalidad, empieza a perderse este bien”. No obstante, aclaró que con el presidente Javier Milei tienen una “linda relación personal”.

En otro momento de su discurso, Macri responsabilizó a La Libertad Avanza (LLA) por la falta de acuerdos electorales en siete distritos: “Hubo cosas que hablamos con Milei y no sucedieron por su entorno. Una cosa es tener un equipo y delegar y otra cosa desentenderse. Eso ya no está bien. Milei no puede estar expresando hace un año y medio su vocación por trabajar en conjunto con el PRO y haber logrado cero porque la hermana que llama El Jefe decide que no. Es extraño. Es muy particular todo”.

Así, el líder del partido amarillo se mostró abierto a seguir las negociaciones con el oficialismo para conformar una alianza electoral, pero al mismo tiempo, también se mostró crítico de la voluntad del oficialismo para alcanzar la fusión.

“El presidente lo primero que me propuso es aquella famosa fusión. Yo le dije que antes de casarse la gente hoy en día, siglo XXI, tiene una intimidad primero no se casa en una situación desconocida. Le dije que empezásemos a trabajar juntos y ese trabajar juntos nunca existió“, relató Macri.

En esta línea, el expresidente aseguró que esta colaboración “terminó siendo únicamente rescatarlos cada vez que estaban al borde del abismo para que el plan no se vaya al demonio”. Macri sostuvo que, por por el momento, las negociaciones solo fueron “una foto”.

Sobre las posibles alianzas con LLA, en medio de un año electoral, el expresidente aseveró que, si hasta ahora no llegaron a un acuerdo, “fue por decisión de LLA”. “Si Karina Milei y LLA piensan que su enemigo es el PRO, están equivocados. El enemigo es el populismo y el kirchnerismo”, sentenció.

“Hace rato que se interrumpieron las milanesas, antes del verano, porque lamentablemente un montón de cosas que acordamos en esta línea de reforzar la capacidad de su gobierno, la institucionalidad, el método, después no sucedieron. Él (Milei) tiene un entorno que sinceramente no convalidó“, explicó y opinó.