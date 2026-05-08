Manuel Adorni rompió el silencio sobre su situación judicial: “Esto me pasó porque soy una parte de Milei” En una extensa entrevista, el funcionario habló de la investigación en su contra, agradeció el respaldo del Presidente y de Karina Milei, y le respondió a Patricia Bullrich. Además, anticipó que iniciará demandas contra quienes lo injuriaron.

En medio de la investigación que lo tiene en el centro de la escena política y judicial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió romper el silencio. Durante una entrevista concedida al canal de streaming Neura, el funcionario abordó las acusaciones en su contra, explicó por qué mantiene cautela en sus declaraciones y apuntó al verdadero motivo detrás de las denuncias: su cercanía con el jefe de Estado.

“Esto me pasó porque soy una parte de Milei. Si me pegan a mí, le pegan a Milei. No tiene sentido pegarme a mí, hay cosas más importantes”, reflexionó Adorni, dejando en claro que considera la embestida judicial como un ataque indirecto al Presidente. En ese sentido, aseguró no estar sorprendido por el contundente respaldo público que recibió del líder libertario horas atrás, afirmando simplemente: “Porque sabe la verdad”.

Sobre el avance de la causa, el ministro coordinador marcó una diferencia con gestiones anteriores respecto al accionar frente a los tribunales. “Pasa que no perjudicamos a la Justicia. Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa, no funciona así”, explicó. Y agregó: “No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar”.

Declaración jurada, demandas y el rol de Karina Milei

Adorni también se refirió a los recientes dichos de Patricia Bullrich, quien le había reclamado celeridad en la presentación de su declaración jurada de bienes. Lejos de polemizar, el jefe de Gabinete intentó bajarle el tono a la interna: “Me spoileó, es una fenómena. Trabajamos juntos en la mesa política, ella habló porque ya sabía lo que iba a hacer. Se va a terminar con todo esto, voy a presentar mi declaración jurada”, confirmó, aunque evitó dar una fecha precisa.

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Sin embargo, el tono conciliador cambió al referirse a quienes impulsaron las versiones sobre su patrimonio y su intimidad. “Voy a actuar judicialmente contra quienes hablaron de mi vida privada y me injuriaron, no todo es público”, advirtió de manera tajante.

En el plano interno, el funcionario se deshizo en elogios hacia la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien definió como una pieza fundamental para atravesar este momento: “Tiene una calidad humana única, es clave en mi empuje. Y está donde tiene que estar. Es muy importante en todo, es una persona maravillosa”.

Una reflexión personal y agenda confirmada

El impacto de las denuncias también dejó secuelas a nivel personal y familiar. Adorni reconoció que estos últimos meses le sirvieron para replantearse sus prioridades. “Me di cuenta en estos 60 días que la vida pasaba, que lo valioso es el tiempo y hay cosas que son importantes y otras que no, como abrazar a mis hijos. Hoy tomé consciencia”, reflexionó, al tiempo que anticipó que toda esta experiencia quedará plasmada en un libro que escribirá antes de dejar la función pública, recordando que “todos tenemos un 10 de diciembre, para llegar y para irse”.

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Mientras tanto, la gestión continúa. El funcionario confirmó que su agenda de este jueves incluye una visita a Zárate (provincia de Buenos Aires) para participar de la inauguración de una planta de Mercedes Benz, su habitual conferencia de prensa a las 13 horas, y su asistencia a la reunión de Gabinete programada para las 14.