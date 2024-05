Marra y Grabois protagonizaron ardiente debate en vivo, cara a cara y a los gritos: “le robás a los pobres” y “mano blandita es de garca” El diputado porteño de La Libertad Avanza y el referente de Patria Grande tuvieron un cruce en vivo.

En las últimas horas, un tenso cruce se pudo observar en vivo en la televisión argentina entre el diputado nacional por la Libertad Avanza, Ramiro Marra, y el referente de Patria Grande, Juan Grabois.

Mientras debatían sobre el gobierno, en el programa A Dos Voces, transmitido en TN, Marra y Grabois expusieron sus visiones de modelos de país y trataron de dar su opinión sobre la actualidad de la economía. Sin embargo, el debate culminó en una fuerte discusión en la que no faltaron las chicanas, insultos y graves acusaciones.

“Un robo legal, de guante blanco, a través de un mecanismo de inflación planificada”, afirmó el exprecandidato a presidente de Unión por la Patria. Ante esto, Marra le retrucó: “Ahora empezó una nueva que está ordenando la economía. Se logró el superávit financiero y se bajó la inflación. La devaluación la hizo el gobierno anterior. Evitamos la hiperinflación. Todo lo que está pasando ahora es culpa del gobierno anterior”.

Luego de ello, el dirigente social destacó: “Yo no fui parte del gobierno anterior porque no fui funcionario. Y él tampoco es parte de este”. El dirigente libertario le respondió: “Soy parte de este gobierno, me hago cargo de las cosas. Lo único que dejaron ustedes fueron pobres”.

Y agregó: “Queremos que haya más trabajo en el sector privado. Ahora la gente necesita ese dinero y por eso le estamos dando esos planes. Ustedes quieren gente pobre, para manipularlos. Quisiste ser presidente para tener más organismos, tener más poder. Nosotros somos distintos. Vos le sacás plata a la gente”.

A lo que Grabois le contestó: “¿Tenés pruebas de que robé plata a la gente? Los medios no son el poder judicial. Vos cobrás tres millones de pesos del Estado, hermano”. Marra explicó: “gano mucha más plata que eso, desde el sector privado”, reveló.

Antes de que termine el programa, el conductor Marcelo Bonelli les consultó a ambos si podían darse la mano para culminar. Pero cuando lo hicieron, Grabois le dijo que la mano se daba firme, y señaló que “así blandito es de garca”. En respuesta, ya cara a cara, el legislador libertario le tiró “por lo menos yo no le robo a los pobres”.

