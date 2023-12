Martín Redrado aconsejó no endeudarse, ir rápido al supermercado y hacer un plazo fijo Según el expresidente del Banco Central, es clave el “puente” de dólares que puedan aportar las cerealeras hasta el inicio de la cosecha gruesa y que Milei muestre un plan económico integral y exhiba que también la política paga el costo del ajuste.

“No endeudarse, no usar la tarjeta de crédito. Vamos a tener meses inflacionarios. Cuando cobrás, comprar de inmediato las cosas necesarias en el supermercado. Y si sobran pesitos, ponerlos en plazo fijo ajustado por inflación”. Tal el consejo para los ciudadanos de Martín Redrado en vista de la alta suba de precios que se prevé para los próximos meses.

El expresidente del Banco Central (BCRA), quien en la campaña electoral respaldó la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, dijo que es clave que el plan económico del gobierno de Javier Milei, a punto de iniciarse, sea “abarcativo e integral” de modo de poder estabilizar el tipo de cambio. “Lo primero que se necesita -dijo- es que el Banco Central deje de emitir pesos; hay que recalibrar la cantidad de pesos y dólares que hay en la economía”.

Un problema inédito, enfatizó, es que hoy el BCRA tiene reservas netas negativas de USD 11.500 millones y es imprescindible que deje de emitir pesos para financiar al sector público. En cuanto al plan, destacó, “es importante el anuncio y después la implementación; se necesita un plan económico integral, un equipo económico solvente y luego leyes que den previsibilidad”.

El precio del dólar y la maquinita

Consultado sobre cuál debería ser el nuevo precio del dólar, el economista aclaró que no se podía responder sin tener en cuenta el conjunto de medidas. “No se puede tomar un precio solo si no sabés qué vas a hacer con la emisión, la cantidad de dólares que vas a traer, cuál es el plan con el FMI. La secuencia para mí es plan, leyes que den previsibilidad y el 5 de enero sentarse con el Fondo y postergar los pagos de capital del 2026 al 2030. Si es así, tendremos ingreso de capitales”.

“El jueves el BCRA devaluó 7% y la brecha cambiaria se estiró. Es lo que hay que evitar. No se puede hablar del dólar si no se ve qué hace el equipo económico con el resto de las variables y si se hace el puente hasta la cosecha gruesa, donde vamos a tener más ingreso de dólares”.

En tal caso, prosiguió, “lo primero a ver es el precio de los bonos, que hoy cotizan a 25% de su valor. Si se despeja el horizonte financiero, los bonos van a aumentar su valor. Los inversores comprarían con dólares esos bonos y permitirían que la brecha cambiaria se achique”. Para achicar la brecha no es sólo necesario ajustar el dólar o el esquema cambiario, sino aplicar medidas de conjunto y creíbles. El caso contrario, señaló, ocurrió el jueves: “el BCRA devaluó 7% y la brecha cambiaria se estiró. Es lo que hay que evitar. No se puede hablar si no se ve qué hace el equipo económico con el resto de las variables y si se hace el puente hasta la cosecha gruesa, donde vamos a tener más ingreso de dólares”.

Al respecto, destacó la importancia de saber con cuántos dólares se contará hasta el inicio de la cosecha grueso y las agroexportaciones, en abril. “Por suerte tenemos buena cosecha, buenas lluvias. Las cerealeras pueden conseguir prefinanciación del exterior, hay ver qué monto se muestra lunes o martes. Si estamos más cerca de USD 5.000 millones o 2.000 millones”, dijo el economista.

Redrado consideró clave el reordenamiento del sector público e ir hacia el déficit cero, pero aclaró que eso no es suficiente, que además de estabilización es necesario un plan de crecimiento, pivoteando sobre las oportunidades internacionales de la Argentina en materia de agroalimentos, energía, transición energética, minería, servicios del conocimiento y turismo. Y sugirió leyes que simplifiquen el presupuesto y las contrataciones laborales y permitan el acceso a divisas para motorizar la inversión privada.

El plan y el ejemplo

Caputo habló de medidas brutalmente ortodoxas. Pero, ¿ hay gobernabilidad para aplicarlas y bajar el déficit fiscal en casi USD 25.000 millones? Le preguntaron a Redrado en el programa Sábado Tempranísimo, por radio Mitre.

Allí, el economista dijo que es central que Milei muestre a la población que hay efectivamente una reducción del “costo de la política”. Mañana o el lunes, dijo, “tendrá que mostrar dónde se achican contratos, gastos de legislatura, son cuestiones centrales para ver que el costo se lo lleva buena parte la política. Y lo segundo es la integralidad del programa económico: ordenamiento de las cuentas públicas y que en un año la Argentina vuelve a crecer con agro, la industria del conocimiento, la transición energética, la minería. Y tenemos que impulsar también el turismo, aprovechando que la Argentina está en una zona de paz. Y todo en simultáneo con un paquee de leyes que den previsibilidad.

Fue allí que finalmente Redrado emitió sus recomendaciones de cara al período de ajuste y aún más alta inflación que se avecina, ya reflejado en la devaluación oficial del jueves y los aumentos de ayer de los combustibles, cuyos precios subieron en los últimos 45 días casi 63 por ciento. Similares situaciones se observan en los precios de los alimentos. De ahí los consejos de Redrado para lo inmediato: “No endeudarse, no usar la tarjeta de crédito. Vamos a tener meses inflacionarios. Cuando cobrás, comprar de inmediato las cosas necesarias en el supermercado. Y si sobran pesitos, ponerlo en plazo fijo ajustado por inflación”.

