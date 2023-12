Mauricio Macri saludó la decisión de Milei de sumar a Bullrich y Caputo a su gabinete El expresidente de la Nación le deseo el "mayor de los éxitos" al mandatario electo: "Es lo que deseamos todos los argentinos de bien".

Mauricio Macri se expresó este viernes sobre la decisión del presidente electo de sumar a su gabinete a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y a Luis Caputo en la cartera de Economía. El ex mandatario nacional le deseó “el mayor de los éxitos” y aseguró: “Es lo que deseamos todos los argentinos de bien”.

“Para llevar adelante el cambio que Argentina necesita y al elegir su primer equipo, me pone contento que Javier Milei cuente con la probada experiencia de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y con la capacidad que demostró Toto Caputo en momentos muy difíciles de la economía argentina”, indicó Macri en las redes sociales.



Y finalizó: “Les deseo a ambos el mayor de los éxitos en este compromiso personal que asumen. El éxito de Javier Milei es lo que deseamos todos los argentinos de bien“.

Tanto Bullrich como Caputo fueron funcionarios del gobierno de Cambiemos en esas respectivas áreas durante el mandato de Mauricio Macri.

Este viernes por la mañana, la futura funcionaria del nuevo gobierno de Javier Milei, posteó un mensaje luego de que se estableciera oficialmente su nombre en la cartera. “Es simple: el que las hace, las paga”, manifestó.

“Agradezco al presidente electo, Javier Milei, la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad. Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca”, escribió la actual presidenta del Pro y ex candidata a presidenta.

Por su parte, tras ser confirmado en Economía, Luis “Toto” Caputo, compartió un mensaje en su cuenta de la red social X ( ex Twitter): “Muchas gracias Javier Milei por confiar en mi persona para ayudar en este tan difícil momento del país”, manifestó.