El economista Carlos Melconian cruzó con ironía y humor al presidente Javier Milei por su imitación en la gala anual de la Fundación Libertad. Luego, se reifirió a la situación económica: “No hay fideos, no hay tuco y vamos a un escenario de bimonetariedad”.

De acuerdo a lo que publicó TN, el economista señaló: “Me gusta más como me imita (Ariel) Tarico, le sale mejor. Con un poco más de práctica le va a salir”. De esta manera le respondió a Milei, quien anoche, durante su discurso en la gala anual de la Fundación Libertad rememoró las declaraciones de Melconian durante la campaña, en la que aseguraba que no había dólares para dolarizar con una metáfora sobre “los fideos y el tuco”.

Se trata del plato principal que los comensales debieron esperar para degustar a que el Presidente finalizara su mensaje, indicó por su parte Infobae. Según este medio, Melconian se había retirado, fastidiado, justo cuando el jefe de Estado lo mencionó.

Al respecto, Melconian manifestó: “Recién cuando me fui empezó a hablar. Si no hubiera tenido un compromiso, estaba estoicamente sentado ahí”.

A su vez, ratificó su metáfora sobre “los fideos y el tuco” y se amparó en un informe presentado por el Banco Central en Washington: “Lo más importante es que sigue sin haber fideos y tuco, lo que presentó el BCRA muestra que todavía no hay ninguna de las dos cosas. Al final la realidad termina dándome la razón. No hay fideos, no hay tuco y vamos a un escenario de bimonetariedad”.

“Si tuviésemos que hacer alguna referencia monetaria o de reservas, vemos que el equipo económico habla de competencia de monedas y de bimonetariedad. No es solo lo que pregonábamos nosotros, sino que era la bandera de la actual ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) y de la mitad de la gente que votó a Milei”, agregó.

En esa misma línea, Melconian dijo que “si la economía argentina estuviera dolarizada ordenadamente a través de un programa como el de Emilio Ocampo” reconocería que se equivocó, pero aseguró que el país todavía está “con el control de cambio massista”.