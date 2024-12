Mi Argentina: hackearon el sitio oficial del Gobierno nacional El ciberataque se produjo el último miércoles por la noche y fue confirmado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. El organismo responsabilizó por el hecho al “estado deplorable” de los “sistemas de gestión electrónica, plataformas y aplicaciones". La operatoria en la web argentina.gob.ar se restablecía en la mañana de este jueves.

El sitio oficial Mi Argentina y la aplicación de la Tarjeta Sube fueron hackeadas el último miércoles por la noche. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología confirmó que se trató de un ciberataque. La noticia se conoció en las primeras horas de este jueves. Ambas plataformas digitales cuentan con una base de datos de millones de ciudadanos.

En la mañana de este jueves ya se podía ingresar a la web argentina.gob.ar y, según se informó, el funcionamiento se irá normalizando con el correr de las horas.

Mientras la página estuvo inaccesible, se podía leer el mensaje “503 Service Unavailable. No server is available to handle this request”, con el resto de la pantalla en blanco. Además, había inconvenientes para ingresar al enlace de la tarjeta Sube. A través de la web, se gestiona documentación como el DNI y el pasaporte, además del certificado de antecedentes penales.

Los mismos problemas presentaban la mayoría de los espacios destinados a “Documentación”, “Tránsito y Transporte” y “Trabajo y Empleo”, y los links de la sección “Más temas”.

MIRA TAMBIÉN Las ventas minoristas navideñas subieron 1% interanual según Came

El ataque cibernético habría sido cerca de las 21.30, momento en el que el sitio web Mi Argentina mostró en su página un mensaje de “error 503″, que significa que el servidor no puede procesar las solicitudes de los usuarios por una sobrecarga o fallo técnico.

A los pocos minutos, aparecieron los primeros mensajes que confirmaban el hackeo al sitio web. Además, los atacantes hicieron referencia a posibles ataques hacia otras plataformas gubernamentales.

El grupo o individuo responsable del ataque cibernético usó el seudónimo “h4xx0r1337″, firma que dejó en varios lugares de la página web, consignan medios porteños.

MIRA TAMBIÉN Fuerte operativo por Navidad: hay controles en más de 150 puntos del país

La respuesta oficial

“Este 25 de diciembre a las 21.30 horas detectamos que el sitio web argentina.gob.ar fue atacado por ciberdelincuentes. El hackeo da cuenta del estado deplorable que dejaron los anteriores gobiernos a nuestros sistemas de gestión electrónica, plataformas y aplicaciones”, anunciaron la cuenta oficial de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El organismo advirtió que los ocurrido “es un firme recordatorio de la necesidad urgente de inversión para fortalecer la infraestructura y la seguridad informática”, en referencia a la inversión contemplada y rechazada, en el DNU 656/2024.

“Dicha inversión no pudo ser concretada por este Gobierno por culpa de un grupo de diputados y senadores del Congreso de la Nación que optaron por jugar a la alta política en vez de garantizar los fondos destinados a la lucha contra estos delitos”, reprocharon.