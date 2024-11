Milei acusó a Villarruel de estar “cerca de la casta” y el entorno de la vicepresidenta le respondió El Presidente apuntó contra su vice en una entrevista y aseguró que “ella decidió no participar de las reuniones de Gabinete”. “Ella no decide no ser parte del Gobierno”, manifestaron sus allegados

Javier Milei expuso una vez más la relación tensa que mantiene con Victoria Villaruel: mencionó que el diálogo entre ambos es “meramente institucional” y aseguró que “ella decidió no participar de las reuniones de Gabinete”. Rápidamente, desde el entorno de la vicepresidenta respondieron.

Javier Milei cuestionó este miércoles a la vicepresidenta Victoria Villarruel y aseguró que “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones del Gobierno”. La declaración fue efectuada en diálogo con LN+: “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama ‘la alta política’, y lo que nosotros llamamos ‘la casta’”, lanzó.

De acuerdo a lo que publicó Todo Noticias (TN), tras los cuestionamientos, desde el entorno de la vicepresidenta respondieron que “ella no decide no ser parte del Gobierno”. Y las fuentes ahondaron: “A veces no hay que ver lo que se dice, sino lo que se hace”, en referencia a las actitudes que ha tomado la mesa chica libertaria con respecto a Villarruel.

Desde hace meses que la relación entre Milei y Villarruel está tensa, pero, hasta ahora, el Presidente nunca había hablado así de su compañera de fórmula. Una de las últimas críticas que realizó Milei contra su vice ocurrió cuando ella inauguró un busto de Isabel Martínez de Perón en el Senado por “combatir el terrorismo”.