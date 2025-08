Milei acusó a Villarruel de promover una corrida cambiaria y confirmó que será candidato en 2027 Para el mandatario su vicepresidenta trabajó con la oposición para desequilibrar al gobierno al haber habilitado, a su entender ilegalmente, la sesión en la que se aprobaron, entre otras cosas, la emergencia en discapacidad. “Roma no paga traidores”, insistió

En medio de la suba del dólar, el presidente Javier Milei arremetió otra vez contra la vicepresidenta Victoria Villarruel a quien acusó de traidora nuevamente y de haber promovido, justamente, esta corrida cambiaria. Para el mandatario, Villarruel trabajó con la oposición para desequilibrar al gobierno al haber habilitado, a su entender ilegalmente, la sesión en la que se aprobaron varias leyes que suponen un desembolso importante para el Estado argentino, como la emergencia en discapacidad y el aumento a los jubilados. Por otro lado, confirmó que buscará la reelección en 2027.

En medio de una entrevista con Alejandro Fantino, para Neura, Milei insistió con que su vicepresidenta “habilitó una sesión que podría haber frenado porque estaba trabajando para el golpe que estaban gestionando los kukas en el Senado”. Se refería a la sesión del 10 de julio pasado en la que la administración libertaria sufrió un duro revés luego de que la oposición consiguiera aprobar, entre otras cosas, el reparto de fondos que reclaman las provincias, el aumento para jubilados y la emergencia en discapacidad.

Para el presidente, la decisión de Villarruel de “haber habilitado una sesión ilegal, que te mete un torpedo fiscal de 2.88 del PBI (…) no pasó en cualquier momento”. Aseguró que se aprovechó la existencia de “una ventana de liquidez” para alentar una “crisis en fin de mes”.

“En ese mes de liquidez, la traidora dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal”, continuó al remarcar que las consecuencias fueron “una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo”.

Con todo, aseveró: “No tengo miedo y cada cosa que ella haga va a estar expuesta, qué me vas a venir a extorsionar con golpismo, me importa tres carajos, yo vine a hacer el mejor Gobierno de la historia, si las lacras del Estado quieren venir a llevarme puesto, no me importa, se la van a tener que ver con la gente”.