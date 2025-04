Milei anticipó su retiro de la política en 2031: “No me ven más el pelo” En una entrevista con Alejandro Fantino, el Presidente dijo que no seguirá en política más allá de su eventual segundo mandato.

El presidente Javier Milei aseguró que no continuará en la política una vez concluido su eventual segundo mandato, en 2031. Durante una entrevista con el periodista Alejandro Fantino en el canal Neura Media, el mandatario fue tajante al afirmar que, tras ese período, abandonará por completo la vida pública.

“¿Terminó el 2031? No me ven más el pelo, yo desaparezco. Me voy al medio del campo solo con mi perro”, sostuvo Milei, en una frase que resume su postura frente a la política como una actividad transitoria.

Fantino, al escucharlo, lo elogió: “Eso te diferencia de la clase política. No es que vos creés en 40 años en política”. El Presidente reafirmó su convicción con un contundente “no, no, no, no, no”.

Consultado directamente sobre si planeaba retirarse una vez cumplidos sus ocho años en el poder, Milei fue enfático: “2031, no me vas a poder encontrar de ninguna manera”. “Te vas al ostracismo”, resumió Fantino, a lo que el mandatario asintió sin dudar.

La idea no es nueva dentro del círculo íntimo del jefe de Estado. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Milei ya ha expresado en privado su intención de que su paso por la política tenga un límite claro: concluir su proyecto en un máximo de dos mandatos, como parte de su rechazo a la figura del político profesional, a la que suele referirse como parte de la “casta”.