Milei confirmó a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad Finalmente, la Oficina del presidente electo lanzó el comunicado que oficializa el rol de Bullrich en el nuevo gobierno, luego de especulaciones que la ubicaron incluso como posible secretaria de Trabajo

Finalmente, luego de muchas especulaciones, el presidente electo Javier Milei confirmó a Patricia Bullrich, su ex rival presidencial y ahora aliada, como nueva ministra de Seguridad. Si bien la designación de Bullrich se había anunciado hace unos días desde fuentes libertarias, no estaba confirmada e incluso había despertado rumores sobre otro rol, como posible secretaria de Trabajo.

Este viernes por la mañana, la Oficina del presidente electo –único canal oficial de información de la nueva administración– confirmó a Bullrich en la cartera que ya condujo cuando estaba en la gestión de Mauricio Macri (2015-2019).

La ratificación del papel de Bullrich en el nuevo gobierno llega en medio de una situación de mucha tensión al interior del PRO, particularmente entre la propia Bullrich y Macri. Su punto máximo fue la víspera cuando la ex candidata presidencial mandó, vía Viviana Canosa por WhatsApp durante su programa en La Nación+, un contundente mensaje: “Yo no me someto a Mauricio Macri”.

El ex jefe de Estado la había acusado de “cortarse sola” y negociar su futuro, menoscabando el margen de maniobra del PRO para sumar otros referentes en el nuevo equipo libertario.

Este jueves, luego de haberse reunido por la mañana con Milei en el hotel Libertador, Bullrich llamó a elecciones en el PRO y declinó así seguir al mando del partido macrista.

Con todo, la confirmación de Bullrich abre otros interrogantes al interior ya del binomio presidencial ya que Seguridad y Defensa eran los dos lugares que la vicepresidenta electa Victoria Villarruel había apuntado a decidir ella. Queda aún por definir al ministro o ministra de Defensa, pero trascendió que la futura ministra de Seguridad quiere a su ex compañero de fórmula, Luis Petri.