Milei confirmó que no habrá Pacto de Mayo porque todavía no se aprobó la ley Bases El presidente dijo que el acuerdo no se firmará en Córdoba el próximo sábado. "Se puede hacer el 20 de junio o el 9 julio", manifestó.

Por Redacción - El Ocho 20/05/2024 · 19:36

Javier Milei.