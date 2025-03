Milei: “Debería estar presa” y otras definiciones en su entrevista con Luis Majul En una entrevista exclusiva, el presidente Javier Milei abordó diversos temas de actualidad, desde las acusaciones de coimas a su entorno hasta las críticas de Cristina Kirchner sobre su discurso. Con tono desafiante, desmintió las versiones que lo involucran y apuntó contra los medios y opositores.

En un cruce de palabras cargado de polémica, el presidente Javier Milei se mostró firme ante las acusaciones que circulan sobre su entorno. Durante una entrevista con Luis Majul para LN+, el mandatario desmintió los supuestos pedidos de coimas que habrían sido solicitados por su equipo para conseguir reuniones “personales” con él, una versión que calificó como “chismes de peluquerías despechadas”. Además, se refirió al nombre de su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, quien supuestamente habría gestionado los sobornos. “Son todas mentiras”, subrayó.

Otro de los puntos calientes de la conversación fue la denuncia por amenazas y agresiones físicas del legislador Facundo Manes, quien había acusado a Santiago Caputo, asesor del presidente, de pegarle dos piñas en los pasillos del Congreso. Milei se mostró irreverente ante la situación, restándole importancia: “Dice que le pegaron dos piñas y fueron dos palmaditas en el pecho”. También insinuó que la denuncia había sido impulsada por “una periodista de Clarín” y criticó el tratamiento mediático del hecho: “Manes ha mentido de manera descarada”, sentenció.

El presidente, fiel a su estilo provocador, también defendió las designaciones por decreto en la Corte Suprema de Justicia. Frente a las críticas de quienes lo tildaron de “autoritario”, no dudó en tildar a sus detractores de “ñoños republicanos” y defendió sus decisiones como necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema judicial.

En cuanto a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien había tildado su discurso inaugural de “estafador serial”, Milei no se guardó nada. Le recordó sus condenas y denuncias, afirmando que la ex mandataria “debería estar presa”. Según él, los problemas de corrupción que la rodean son mucho mayores que cualquier acusación que pueda hacerle.

Finalmente, en relación a la polémica con la criptomoneda $Libra, Milei restó importancia al asunto, señalando que no era “un problema mío” y que “es un problema de terceros con terceros”.

Con un tono desafiante y directo, Javier Milei no solo respondió a las preguntas, sino que aprovechó para lanzar dardos hacia quienes lo critican, dejando en claro que su agenda política y su estilo no dejarán de generar controversia.