Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo Ministro del Interior Javier Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo Ministro del Interior para retomar el diálogo con los gobernadores y avanzar en las reformas estructurales tras la derrota electoral en Buenos Aires.

En medio de la crisis política y económica que se agudizó tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei designó este miércoles 10 de septiembre a Lisandro Catalán como flamante Ministro del Interior.

La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de un mensaje en X (Twitter). “Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro”, escribió.

Francos agregó que, en esta nueva etapa, el Gobierno considera imprescindible avanzar en la implementación de las reformas estructurales y, para ello, busca profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio.

Cabe recordar que el Ministerio del Interior había sido suprimido en junio de 2024, cuando el propio Francos, entonces ministro, pasó a ocupar la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Nicolás Posse. En ese momento, la cartera fue reducida a una vicejefatura a cargo de Catalán, quien ahora vuelve a ocupar el rango ministerial.