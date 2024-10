Milei firmó el veto a la ley de Financiamiento Universitario y la pelota vuelve al Congreso con final abierto El decreto con la decisión presidencial se publicó este jueves en el Boletín Oficial. El gobierno tiene dificultades para reunir el tercio legislativo para bloquear una insistencia del Parlamento con la norma que había sancionado.

Tal como había comunicado el gobierno el mércoles a la noche luego de las masivas marchas en todo el país, el presidente Javier Milei firmó el veto a la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso, con el argumento de que la normativa implica una “irresponsable de aumento del gasto público”.

El decreto con el veto total fue publicado en el Boletín Oficial de este jueves. “Es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”, sostiene en sus argumentos el decreto. En ese sentido, aclara que “el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que “[t]oda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Además, se recordó que el reglamento de la Cámara de Senadores en su artículo 126 prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo”.

Para insistir con la ley sancionada, el Congreso debe ratificarla con el voto de dos tercios de los presentes cuando el veto se trate en ambas cámaras. Cuando vetó el aumento a los jubilados, el gobierno consiguió el tercio –los “87 héroes” a los que luego Javier MIlei agasajó con un asado en Olivos– blindiaar el no presidencial.

Pero hoy el oficialismo tiene dificultades para reunir esas voluntades, ya que tanto entre los cinco radicales que lo apoyaron en el frenio a la reforma jubilatoria como en el PRO hay resistencias a tomar el mismo camino. La pulseada tiene final abierto.

Antes de la publicación del decreto en el Boletín Oficil, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente Javier Milei se informó que el Jefe de Estado calificó de “irresponsable” al “proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso”.

“Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico”, añadió el comunicado.

“El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025. El Gobierno reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”, añadió la oficina presidencial.

Además, cuestionó “la manifestación política del dia de la fecha”. “El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau. Horacio Rodriguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente”, expresó el texto del Ejecutivo nacional.

Agregó que “esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda neopopulista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”.

“El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 anos y volver a hacer a la Argentina grande otra vez”, cerró el comunicado del gobierno.