Milei habla esta noche por cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026 Se espera un despliegue similar al del año pasado aunque la coyuntura es distinta tras el revés electoral bonaerense, los fracasos en el Congreso y la tensión con las provincias pese al resucitado ministerio del Interior.

Tras la reapertura del ministerio del Interior y el debut de la mesa política luego de la derrota electoral en provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei hablará este lunes por la noche en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026.

“El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas el presidente de la Nación hablará en cadena nacional, en el marco de la presentación del Presupuesto 2026″, anunció el vocero Manuel Adorni este miércoles por la mañana.

El aviso llega con tiempo y en un momento en el que la Casa Rosada busca retomar iniciativa política y recuperar vínculo con las provincias, mientras contiene el dólar.

Como el año pasado, se espera que Milei –que desde llegó al poder gestionó con el Presupuesto prorrogado de 2023–, monte otra vez una gran puesta para dar a conocer la llamada “ley de leyes”. El horario es el mismo para captar el rating de la televisión. Pero la coyuntura es bien diferente. Hasta ahora la gestión libertaria se mostraba empoderada por un fuerte apoyo popular, pero el revés electoral del domingo, las fracturas internas, los fracasos en el Congreso y el desgaste con los gobernadores ponen al presidente en otra situación.