Milei inicia una gira exprés por Hungría para afianzar su alianza con la derecha global Tras su paso por el foro económico en nuestra provincia, el Presidente arribará hoy a la capital húngara. Su agenda de fin de semana incluye una reunión bilateral con el primer ministro Viktor Orbán y el discurso de cierre en la cumbre conservadora CPAC.

Sin pausas en su agenda, el presidente Javier Milei emprendió un nuevo viaje internacional. Luego de su reciente visita a San Miguel de Tucumán para participar del Foro Económico del Noroeste (FENOA), el jefe de Estado cruzó el Atlántico y arribará este viernes por la tarde a Budapest, la capital de Hungría.

El objetivo central de esta travesía exprés es reforzar su perfil internacional como referente del liberalismo y afianzar vínculos con los líderes del conservadurismo europeo. El mandatario fue invitado especialmente para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro global que reúne a dirigentes, intelectuales y actores políticos de la derecha mundial.

Cumbres políticas y un título honorífico

La agenda oficial, diagramada por Presidencia, concentra el grueso de las actividades durante la jornada del sábado 21 de marzo. Además de su esperada intervención en la CPAC, Milei mantendrá encuentros de alto nivel institucional con las máximas autoridades húngaras y recibirá una distinción académica.

El cronograma oficial del Presidente (en hora argentina):

Día y Hora (ARG) Actividad en Budapest Viernes – 15:00 hs Arribo del mandatario a la capital húngara (20:00 hora local). Sábado – 07:00 hs Reunión bilateral con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Sábado – 08:10 hs Encuentro con el primer ministro, Viktor Orbán, en el Monasterio Carmelita de Buda (sede del gobierno). Sábado – 12:30 hs Discurso de cierre en la cumbre conservadora CPAC, recibido por el director Miklós Szanthó. Sábado – 15:00 hs Ceremonia en la Universidad Ludovika. Recibirá el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” de manos del rector Gergely Deli y brindará unas palabras. Sábado – 16:30 hs Vuelo de regreso hacia la República Argentina.

La vertiginosa gira europea concluirá el domingo 22 de marzo a las 09:00 de la mañana, horario en el que está previsto que el avión presidencial aterrice nuevamente en Buenos Aires.