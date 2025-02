Milei: “La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso, son pedófilos” El presidente reiteró sus dichos en el Foro de Davos y dijo que no tiene problema "si alguien se quiere autopercibir foca, pero que el Estado no debe pagar la cuenta". Además, dijo que no le importa diga Cristina porque es de cabotaje y solo conocida en Argentina. "Yo estoy para discutir otra cosa", manifestó

Javier Milei dio este lunes una entrevista a Esteban Trebucq en el habló de diferentes temas económicos, políticos y su análisis de la marcha federal antifascista del sábado pasado.

Lejos de modificar sus dichos en el Foro de Davos, el presidente insistió en la nota con su postura sobre la agenda woke y el colectivo LGBTIQ+.

“Si no adherís a la ideología de género, no sos ni homofóbico ni transfóbico. La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso. Por ende, son pedófilos”, manifestó Milei.

También dijo que la gente está siendo engañada: “Fijate es muy parecido a lo sucedido con la marcha universitaria. Inventaron una mentira, ye editaron parte de mi discurso en Davos. Los medios, desesperados porque les suspendí la pauta oficial, son odiadores del Gobierno, directamente. Hay un odio visceral”.

“A partir de esa mentira, los medios odiadores del Gobierno, que están enojados porque les quité la pauta, propagaron una mentira. Así se gestó una marcha en la que terminaron apareciendo las mismas caras siniestras de siempre. Fue una movilización en la que se veían banderas del Partido Comunista, que asesinaban homosexuales. Había también banderas de Palestina”, expresó Milei.

“Terminó siendo una convocatoria política donde se juntaron todos los anti Milei. El hecho de que se tengan que juntar todos para enfrentarme muestra una situación de enorme debilidad. Esto es la falacia del hombre de paja. Dicen que vos dijiste algo que no dijiste y a partir de eso te critican. Es una declaración de inferioridad. Si vos para atacar a un tipo tenés que mentir sobre esa persona…”, añadió el Jefe de Estado.

“Primero que nada, quiero dejar en claro que no somos un gobierno fascista. Si fuéramos un gobierno fascista, no habría una marcha de este estilo. Hay que recordar también que nazi viene de nacional socialismo… Vamos muchachos, háganse cargo. Eran de los de ustedes, eran de izquierda”, dijo Milei.

“La pregunta es: ¿en qué me agredís (siendo homosexual)? ¿En qué me afectas en el derecho a la vida, en la propiedad y en mi libertad? En nada. No tengo nada que decir, hace lo que quieras. Lo que me molesta es que quieras usar el Estado para imponer cosas. Ese es el problema, es el punto central que yo ataco en Davos, cuando ataco al wokismo”, manifestó el presidente.

“En el post-marxismo, se generan conflictos en distintas partes de la sociedad. Aparece hombres contra mujeres, aparece el feminismo radical. Que originalmente era una causa del liberalismo, porque establecía una igualdad ante la ley. Hoy, si vos no adherís a este formato que proponen, entonces sos un misógino. Aparece la censura, la cancelación, el wokismo es violento“, indicó.

“Esto no es menor: vos tener distintas cuestiones de la ideología de género. Vos tener un hombre que se autopercibe mujer, se sube a un ring de boxeo y revienta a la mujeres. Otro caso de un hombre preso, que se autopercibe mujer, va con las mujeres, viola a todas, embaraza a una… ¿A vos te parece? Un disparate“, expresó.

“En la provincia de Buenos Aires hay 240 centros de hormonización. Me parece un horror. ¿Un menor está en condiciones de saber? ¿Que le apunten sus genitales a una criatura y que le llenen la cabeza? Eso de separar el género de la biología no es gratis”, agregó.

Por otra parte, Milei dijo: “Te querés autopercibir foca, yo no tengo problema. Lo que me parece mal es que tengo que pagarla cuenta de eso. Eso no es un derecho, es un privilegio”.

Además, Milei dijo que “el cupo trans está mal”. “El cupo para cualquier cosa está mal. Es lo que se conoce como discriminación positiva. ¿A vos te parecería bien que los cargos en el Estado sean hereditarios? Es una aberración. Y esto es igual. Yo estoy a favor del mérito. Venimos a proponer la igualdad ante la ley”, indicó.

“El wokismo agarra, te inventa un derecho, vienen a liberarte y que se resuelve en el Estado. Y aquel que no adhiere, te pone una etiqueta, ya partir de esa etiqueta te cancelan. Y es lo que hacen en Twitter. Elon Musk ahora salvó a occidente, se dejó el Twitter que censuraba“, manifestó.

“No me importa lo que diga Cristina Kirchner. Es todo chiquitaje, cabotaje. Estoy para discutir otra cosa. Son muy cabotaje. Son muy poca cosa. Cristina es de cabotaje. Es conocida solo en Argentina. Nadie reconoce en ella un líder”, añadió el presidente.