Milei le respondió a los gobernadores preocupados por el aguinaldo: “Corten otros gastos y paguen” Muchos gobernadores plantearon dificultades para abonar el medio SAC este diciembre, pero el presidente electo fue contundente: "¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? ¿Qué culpa tengo yo del desmadre de la administración anterior y de lo que han hecho los gobernadores?".

Se acerca diciembre y con el último mes del año, el pago de la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC). Pero en muchas provincias el aguinaldo no es cosa segura. Muchos gobernadores plantearon la necesidad de mantener los subsidios nacionales que el presidente electo Javier Milei pretende cortar cuando asuma en 11 días. Y ahora, el propio Milei reiteró que los mandatarios provinciales deberán rebuscárselas para pagarlo por su cuenta.

Este miércoles, a su regreso de su gira por Estados Unidos, el presidente electo brindó diversas entrevistas y ante la consulta sobre el aguinaldo en peligro en algunas provincias –entre otros, este martes el gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, volvió a anticipar problemas–, reiteró que el equilibrio fiscal no es negociable y que requerirá ajustes.

“Corten otros gastos y paguen”, dijo Milei a los gobernadores según publicó Infobae.

“¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? ¿Qué culpa tengo yo del desmadre de la administración anterior y de lo que han hecho los gobernadores? No es culpa mía. Emitir dinero es irse de caño. Es lo mismo. Es crear un impuesto no legislado, lo cual es una aberración con una distribución del ingreso que golpea con más violencia a los que menos tienen. Será momento de sincerar las cosas y decirlas cómo son”, insistió.