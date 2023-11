Milei presidente: “Hoy comienza el fin de la decadencia argentina” El líder de La libertad avanza brindó su discurso de la victoria desde el hotel Libertador a las 22. En medio de ovaciones de sus seguidores, promovió las ideas de la libertad y planteó cómo será su gobierno.

A las 22 de este domingo 19 de noviembre, vestido con traje negro, corbata al tono y camisa azul, Javier Milei, el gabador del balotaje presidencial, se presentó ante una multitud de seguidores en el hotel Libertador de Buenos Aires. Sin su habitual look despeinado, el “peluca” como lo llaman los cercanos, lucía prolijo, también tranquilo y sonriente. Lo recibió en el escenario, su hermana Karina, “El jefe” como la denomina Milei, quien lo antecedió y lo presentó. Estaba radiante.

El candidato de La libertad avanza (LLA) obtuvo el 55,75 por ciento de los votos, frente al 44,24 por ciento del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, escrutados el 98,21%. El libertario, quien, asumirá como presidente el próximo 10 de diciembre, leyó un discurso de unos 5 minutos que culminó con la canción “Se viene el estallido”.

“Hoy comienza la reconstrucción de Argentina”, indicó tras dar las gracias a todos sus seguidores, fiscales y colaboradores inmediatos, especialmente, Karina y Santiago Caputo. Milei, también agradeció a los referentes del PRO Mauricio Macri y Patria Bullrich quienes “desinteresadamente, en un acto de grandeza que nunca se vio en la historia argentina, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita” y a los fiscales de ambos partidos que “cuidaron los votos”.

En su primer discurso en el hotel Libertador, tras ganar el balotaje, Milei afirmó: “Vamos retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido” y agregó: “Hoy comienza el fin de la decadencia argentina y hoy empezamos dar vuelta la página de nuestra historia”.

“Se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente y se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse”, agregó.

En otro pasaje de su discurso, Milei afirmó: “Todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina, serán bienvenidos, no importa de dónde vengan. No hay lugar para los violentos, para los que violan la ley para defender sus privilegios, vamos a ser implacables. No hay lugar para el gradualismo, para la tibieza, no hay lugar para medias tintas”, indicó Milei desde el búnker de su partido.

“Es una noche histórica, en la que se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra”, consideró que “a pesar de los problemas enormes que tenemos, Argentina tiene futuro pero existe si es liberal” y concluyó su discurso con su lema de campaña: “Viva la libertad carajo”.