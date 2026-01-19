Milei en Davos: entre la “batalla cultural”, la cita con los dueños de las finanzas y el factor Trump El Presidente inicia una semana clave en Suiza con una doble misión: atraer capitales tras el acuerdo Mercosur-UE y ratificar su alineamiento con Estados Unidos. Disertará el miércoles y mantendrá reuniones con los CEO de JP Morgan y BlackRock, en un foro convulsionado por la tensión geopolítica.

Javier Milei da inicio esta semana a una de las giras más trascendentales de su mandato. El Presidente viajó a Suiza para participar, entre el 19 y el 23 de enero, de la 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial de Davos. La cumbre, que congrega a la élite financiera y política global, servirá de plataforma para que el mandatario argentino intente consolidar al país como un destino seguro para las inversiones y, simultáneamente, profundice su cruzada ideológica contra el colectivismo.

Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la expectativa principal de la delegación nacional gira en torno a dos ejes: la recepción del círculo rojo financiero y la posibilidad concreta de una foto con Donald Trump.

El discurso y la ideología

El momento culmine de la participación argentina está agendado para este miércoles a las 11:45 (hora argentina). Se espera que Milei protagonice una exposición de 30 minutos desde el estrado principal, donde ratificará su alineamiento geopolítico incondicional con los Estados Unidos.

En línea con sus intervenciones previas, el libertario defenderá la apertura comercial irrestricta y lanzará duras críticas contra la llamada agenda “woke”, el socialismo y los movimientos de izquierda, buscando posicionarse como un referente global de la “batalla cultural”.

El “factor Trump” y el clima global

Más allá de la agenda formal, todas las miradas en los pasillos del Foro estarán puestas en un potencial encuentro con Donald Trump. La posibilidad de una reunión bilateral —o al menos un saludo informal— cobra una relevancia mayúscula en un contexto de altísima volatilidad internacional.

El Foro de este año se desarrolla bajo la sombra de eventos de alto impacto: el reciente operativo estadounidense en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y la escalada de tensiones con Irán. Estos sucesos añaden una capa de complejidad diplomática y refuerzan la intención de Milei de mostrarse cerca del líder republicano.

Maratón con los “dueños del dinero”

En el plano estrictamente económico, Milei llega a Suiza con un activo reciente bajo el brazo: la firma del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Con este aval, el Presidente encabezará una serie de reuniones privadas con los máximos decisores de Wall Street y la banca europea.

La lista de encuentros confirmados incluye a figuras de peso como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock) y David Solomon (Goldman Sachs). También se sumarán a la mesa de diálogo Brian Moynihan (Bank of America), así como los líderes de las principales entidades españolas: Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander). El objetivo es claro: traducir el interés político en inversiones reales para la economía argentina.