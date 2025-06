Mirtha Legrand declaró que Cristina Kirchner “tiene que devolver la plata que robó” Al inicio de su programa de este sábado, la conductora fue contundente sobre el fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta

Mirtha Legrand brindó su opinión sobre la condena impuesta a Cristina Fernández. Lo hizo al comienzo de su programa de televisión el sábado a la noche. Su frase fue lapidaria, sin dejar lugar a dudas.

De acuerdo a lo que publicó Todo Noticias (TN), la Chiqui recibió este sábado en su mesaza a Pampito, Flavio Mendoza, Belén Francese, Mercedes Ninci y Alfredo Leuco. Al hablar con el periodista, fue contundente sobre la condena de seis años de prisión a Cristina Kirchner por la causa “Vialidad”.

“Tiene que devolver la plata que robó”, lanzó sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

El periodista político le contestó: “La Justicia está disponiendo un decomiso, así se llama. Están reclamando una fortuna arriba de 500 millones de dólares que los tienen que pagar entre todos, porque son ocho los que han sido condenados. Lázaro Báez, José López, ¿se acuerda? Así que tienen que devolver ese dinero. Cristina se desapoderó porque sus bienes se los donó a los hijos. Bueno, la Justicia está trabajando en eso para ver si los pueden recuperar, porque claramente eran bienes de todos los argentinos que se los llevaron”.

MIRA TAMBIÉN Cancillería Argentina recomendó evitar o postergar viajes a Medio Oriente por el conflicto Irán-Israel

Cristina Kirchner confirmó que se presentará el miércoles en Comodoro Py para quedar detenida, pero podría resolverse antes su arresto domiciliario.

Luego, La Chiqui preguntó: “Y esto que dicen ahora que van a ir a la parte internacional…”. “No, es sarasa. No es vinculante”, respondió Ninci. Por su parte, Leuco completó: “La Corte Suprema la condenó. La condenó la Corte Suprema en tercera instancia. No hay ningún tipo de apelación. Tiene que cumplir la pena. Será más en el domicilio allí en Constitución, en San Telmo. Algunos dicen que a lo mejor irá al Sur. Pero no puede ser candidata para empezar. No puede ser candidata. Ya le están buscando reemplazante”.

“Ella al Sur no quiere ir. Beraldi (abogado de la expresidenta) me dijo en Comodoro Py: ‘Cristina va a estar en la calle San José’. No quiere ir a otro lado, porque el Sur sería mandarla al ostracismo”, concluyó la periodista.