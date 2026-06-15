Murió Taty Almeida, una de las figuras más reconocidas de Madres de Plaza de Mayo Tenía 95 años y atravesaba una internación en el Hospital Italiano. Su fallecimiento fue informado por sus seres queridos.

Taty Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, falleció este domingo a los 95 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires donde se encontraba internada, de acuerdo a la información que otorgaron sus famliares y allegados.

“A las 19.20 del 14 de junio falleció en el Hospital Italiano nuestra querida Tat. Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. En breve comunicaremos en que lugar se llevará a cabo la despedida. 30 mil detenidos desaparecidos Presente Ahora y siempre!”, confirmó el comunicado que enviaron desde su entorno.

Su inicio en Madres de Plaza de Mayo comenzó luego del secuestro de su hijo, Alejandro Martín Almeida: tenía 20 año, trabajaba en la agencia Télam y en junio del año 1975, desapareció en manos de la organización paraestatal conocida como La Triple A durante el gobierno de la expresidanta Isabel Martínez de Perón.

Pasados los años, y después de haberse conocido las diferencias internas en el movimiento, asumió la presidencia dentro de la Línea Fundadora de las Madres. Su rol trascendió lo partidario y será recordada por su constante consigna “la única lucha que se pierde es la que se abandona”.

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Junto a Nora Cortiñas, fallecida en 2024, quedaron como referentes de la Línea Fundadora.